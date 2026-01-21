КНДР производит ядерные боеголовки в темпе принтера, – президент Южной Кореи

Со временем КНДР сможет угрожать всему миру ядерным оружием, включая США.

Северная Корея продолжает создавать ядерные материалы для производства ядерного оружия такими темпами, которые могут позволить КНДР изготавливать от 10 до 20 ядерных боеголовок в год. Это свидетельствует о том, что Пхеньян не намерен замедлять ядерную программу.

Как сообщает Bloomberg, об этом президент Республики Корея (Южной Кореи) Ли Чжэ Мён сказал на пресс-конференции в Сеуле.

"В конце концов, система ядерного вооружения, которая необходима для сохранения режима Северной Кореи, превратится в оружие, способное угрожать всему миру, в том числе Соединенным Штатам", - убежден Ли.

Как отметил президент Южной Кореи, "даже сейчас создается достаточно материалов для производства от 10 до 20 единиц ядерного оружия в год".

Ли Чжэ Мён после вступления в должность в прошлом году неоднократно прилагал усилия для возобновления переговоров с Северной Кореей и смягчения охлажденных отношений, но режим Ким Чен Ына отклонил эти инициативы, назвав Южную Корею самым большим врагом.

Ким Чен Ын обязался стремительно расширять программу ядерного вооружения своей страны и отверг призывы к денуклеаризации.

В прошлом году лидер КНДР продемонстрировал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-20, которая предназначена для нападения на материковую часть США. Таким образом, Ким Чен Ын сигнализировал о своей решимости расширить и модернизировать ядерный арсенал.

Хотя лидер Северной Кореи заявил о готовности снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом (они трижды встречались во время первого президентства Трампа), Ким отстаивает позицию, что Вашингтон должен отказаться от требований по ядерному разоружению, и это является предпосылкой для любых переговоров.

В то же время Ли Чжэ Мён считает, что Трамп может сыграть ключевую роль в восстановлении дипломатии на Корейском полуострове.

Северокорейская ракетная программа

Как сообщал УНИАН, КНДР уже успела в этом году осуществить первые запуски баллистических ракет в сторону Японского моря.

В арсеналах КНДР есть различные типы ракет, в том числе – межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Это 300 ракет Hwasong-7 с дальностью полета 1200–1500 км, межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-17, Hwasong-19, Hwasong-20 и т. д. Также есть и другие виды ракет.

