КНДР производит ядерные боеголовки в темпе принтера, – президент Южной Кореи

Северная Корея продолжает создавать ядерные материалы для производства ядерного оружия такими темпами, которые могут позволить КНДР изготавливать от 10 до 20 ядерных боеголовок в год. Это свидетельствует о том, что Пхеньян не намерен замедлять ядерную программу.
Как сообщает Bloomberg, об этом президент Республики Корея (Южной Кореи) Ли Чжэ Мён сказал на пресс-конференции в Сеуле.
"В конце концов, система ядерного вооружения, которая необходима для сохранения режима Северной Кореи, превратится в оружие, способное угрожать всему миру, в том числе Соединенным Штатам", - убежден Ли.
Как отметил президент Южной Кореи, "даже сейчас создается достаточно материалов для производства от 10 до 20 единиц ядерного оружия в год".
Ли Чжэ Мён после вступления в должность в прошлом году неоднократно прилагал усилия для возобновления переговоров с Северной Кореей и смягчения охлажденных отношений, но режим Ким Чен Ына отклонил эти инициативы, назвав Южную Корею самым большим врагом.
Ким Чен Ын обязался стремительно расширять программу ядерного вооружения своей страны и отверг призывы к денуклеаризации.
В прошлом году лидер КНДР продемонстрировал свою новейшую межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-20, которая предназначена для нападения на материковую часть США. Таким образом, Ким Чен Ын сигнализировал о своей решимости расширить и модернизировать ядерный арсенал.
Хотя лидер Северной Кореи заявил о готовности снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом (они трижды встречались во время первого президентства Трампа), Ким отстаивает позицию, что Вашингтон должен отказаться от требований по ядерному разоружению, и это является предпосылкой для любых переговоров.
В то же время Ли Чжэ Мён считает, что Трамп может сыграть ключевую роль в восстановлении дипломатии на Корейском полуострове.
Северокорейская ракетная программа
Как сообщал УНИАН, КНДР уже успела в этом году осуществить первые запуски баллистических ракет в сторону Японского моря.
В арсеналах КНДР есть различные типы ракет, в том числе – межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие. Это 300 ракет Hwasong-7 с дальностью полета 1200–1500 км, межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-17, Hwasong-19, Hwasong-20 и т. д. Также есть и другие виды ракет.