РФ нанесла самый массированный баллистический удар по Киеву: в Раде сделали заявление

В результате самой масштабной баллистической атаки на Киев с начала полномасштабного вторжения повреждены жилые дома, есть погибший и раненые.

В ночь на 19 июля российские войска нанесли по Киеву самый массированный баллистический удар с начала полномасштабного вторжения. В Верховной Раде Украины заявили, что массированный обстрел в очередной раз демонстрирует истинную цель России.

"Такие действия в очередной раз доказывают: цель РФ – уничтожение нашего государства и запугивание украинцев. Выражаем поддержку всем, кто пострадал в результате этой ужасной ночи", – говорится в заявлении Рады.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ликвидация последствий удара продолжается. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Шевченковском районе, где спасатели локализовали пожары в нежилых зданиях и на открытой территории, а также в Соломенском районе, где поврежден пятиэтажный жилой дом.

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В то же время пожары в Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском районе уже ликвидированы.

Массированная атака на Киев – главные новости

Напомним, по информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 июля Россия применила 166 средств воздушного нападения, в том числе 41 ракету и 125 беспилотников различных типов. Среди них были 10 ракет "Циркон", 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, три ракеты "Оникс", три управляемые авиационные ракеты Х-59/69, а также ударные дроны Shahed, "Гербера", "Италмас", беспилотники-имитаторы "Пародия" и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

Основной целью массированной атаки стала столица Украины. По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или сбили 126 воздушных целей – 18 ракет и 108 беспилотников.

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