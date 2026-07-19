Нужно ли выключать кондиционер во время проветривания: эксперты дали неожиданный ответ

По словам специалистов, частое включение и выключение кондиционера может приводить к увеличению потребления энергии.

Многие люди не проветривают помещение во время работы кондиционера, ведь считают, что прохладный воздух улетучится. Однако, как пишет nlc., надлежащее проветривание необходимо для обеспечения здорового воздуха в помещении.

Даже при включенном кондиционере нужно регулярно проветривать помещение

В современных домах легко скапливаются углекислый газ и влага, что может вызвать головную боль, проблемы с концентрацией внимания, а также размножение плесени и пылевых клещей. Поэтому эксперты советуют проветривать помещение два раза в час, примерно по 5 минут.

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"Самый эффективный способ - открыть два окна, расположенные друг напротив друга или по диагонали, чтобы образовался поток воздуха. Если есть только одно окно, обмен воздухом можно облегчить с помощью вентилятора. Важно, что на время проветривания не нужно выключать кондиционер, поскольку частое включение и выключение может потреблять больше энергии", - подчеркивают в материале.

С помощью вентилятора можно создать ощущение прохлады в комнате

Под воздействием воздушного потока человеческий организм может воспринимать температуру на 1-2 °C ниже, поэтому не обязательно снижать заданную температуру кондиционера. Правильно размещенный вентилятор или циркулятор воздуха поможет равномерно распределить прохладный воздух в помещении, потребляя меньше энергии, чем кондиционер.

Не всегда стоит выключать кондиционер

Во многих случаях экономичнее держать кондиционер включенным постоянно, чем включать его снова и снова.

"После того как в помещении достигнута желаемая температура, её поддержание требует относительно мало энергии. Зато быстрое охлаждение жаркой комнаты сопровождается значительным потреблением энергии. В то же время это зависит и от погоды: во время жары непрерывная работа может быть выгоднее, а в более умеренные дни выключение кондиционера может быть оправданным", - пишет nlc.

Лучший сон благодаря простому трюку

Следует включить кондиционер примерно за 30 минут до сна, чтобы в спальне установилась приятная температура до того, как мы ляжем в постель.

"Это может способствовать снижению температуры тела и облегчить засыпание. Кроме того, рекомендуется направить поток воздуха вверх, чтобы холодный воздух не попадал непосредственно на тело, а равномерно распределялся по комнате", - посоветовали в материале.

Другие советы экспертов

Как писал УНИАН, два кухонных продукта могут очистить кастрюли и сковородки. Речь идет о сочетании картофельной кожуры и пищевой соды для удаления ржавчины с металлических предметов.

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