Дно Тихого океана покрыто миллиардами ценных 'картофелин': что это за странные камни

Залежи критически важных металлов могут стать одним из крупнейших источников сырья для "зеленой" энергетики, однако их добыча вызывает серьезные экологические споры.

На дне Тихого океана, между Гавайями и Мексикой, обнаружены огромные залежи полиметаллических конкреций, содержащих кобальт, никель, медь и марганец. Эти металлы имеют критически важное значение для производства электромобилей, аккумуляторов, ветровых турбин, солнечных панелей и современных электросетей, пишет Antena 3.

Месторождения расположены на глубине от четырех до шести километров в зоне, известной как Кларион-Клиппертонская зона. Дно океана здесь усеяно темными камнями размером с картофелину, которые формировались на протяжении миллионов лет.

По оценкам ученых, в этих конкрециях содержатся миллиарды тонн стратегически важных металлов. Их запасов потенциально достаточно, чтобы существенно повлиять на мировой рынок сырья для "зеленой" энергетики и высокотехнологичной промышленности.

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Впрочем, добыча этих ресурсов пока остается предметом острых международных споров. Экологи предупреждают, что промышленное освоение океанского дна может нанести непоправимый ущерб уникальным глубоководным экосистемам, которые до сих пор мало изучены.

Именно поэтому вопрос о начале масштабной добычи остается открытым, несмотря на огромную экономическую ценность подводных месторождений.

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