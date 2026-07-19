Клубничный десерт без выпечки для жаркого лета: полное попадание по вкусам

Такой десерт из ягод, сливок и сливочного сыра готовится за 25 минут.

Клубничный десерт без выпечки отлично подходит для летнего сезона, когда фруктов скопилось много, а духовку лишний раз включать не хочется, пишет журнал Better Homes & Gardens.

Десерт состоит из слоев печенья и сливочно-сырного мусса, который напоминает чизкейк. Сверху проложен дополнительный слой ягод, чтобы завершить вкусовую композицию.

В целом для приготовления понадобиться: стакан измельченного печенья, треть стакана растопленного сливочного масла, четверть стакана сахарной пудры, 400 г сливочного сыра, 2 стакана жирных сливок, 2 стакана нарезанной клубники, ваниль и клубничный желатин.

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Готовится десерт довольно просто и можно управиться за 25 минут, а к духовке прикасаться даже не придется.

Заранее достаньте из холодильника сливочный сыр, чтобы он нагрелся до комнатной температуры. Сливки, в отличие от сливочного сыра, должны быть очень холодными для взбивания.

Плотно утрамбуйте основу из сладкого печенья в форму для выпечки. Это поможет ей не развалиться и придаст каждому кусочку большую прочность. Трамбовать кусочки можно при помощи дно сухого мерного стакана. Также можно добавить к печенью растопленное сливочное масло, чтобы основа лучше держала форму.

После этого печенье и форму нужно охладить.

Поверх печенья выкладываются нарезанные ягоды.

Следующий слой - это мусс. Для его приготовления нужно смешать сливочный сыр, половину взбитых сливок, клубничный желатин, сахарную пудру и ваниль. Мусс выкладывается поверх ягод.

Вторую половину взбитых сливок выкладывают следующим слоем.

Сверху можно украсить дополнительным слоем клубники.

После приготовления десерт лучше поставить на ночь в холодильник, чтобы крем загустел. Также его можно приготовить за сутки до праздника, так он даже лучше стабилизируется. А чтобы гости по достоинству оценили красоту слоев при нарезке используйте влажный нож и протирайте лезвие после каждого разреза.

Клубничное лакомство - больше десертов

Напомним, что летом отлично готовится клубничная галета с творогом. Это французский круглый открытый пирог из песочного теста. В данном рецепте используется клубника, но заменить ее можно на любые сезонные фрукти или ягоды.

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