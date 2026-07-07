Канада предоставила обширный пакет помощи для укрепления ПВО, – Зеленский

Президент отметил, что часть этой помощи "уже в пути".

От Канады Украина получит крупный пакет помощи для укрепления противовоздушной обороны. Об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский в начале встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Анкаре (Турция).

Он подчеркнул, что в Украине наблюдается очень большой дефицит перехватчиков для противовоздушной обороны.

"Мы получим крупный пакет помощи из Канады. Благодарны за это. Часть помощи уже в пути", – сказал президент Украины.

Видео дня

При этом он не уточнил, что именно будет передано Украине для усиления ПВО с целью отражения российских воздушных атак.

Зеленский добавил, что объем пакета помощи, предоставленного Канадой, составляет 900 млн долларов.

ПВО Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Форуме оборонной промышленности, который проходит в рамках саммита НАТО в Анкаре, что Украина и США уже обсуждали передачу лицензий на производство ракет-перехватчиков для системы Patriot.

По его словам, Украина стремится заручиться соответствующей поддержкой других союзников по НАТО, чтобы воплотить эти намерения в жизнь.

Он подчеркнул, что Европе необходимо построить прочную оборону против российских баллистических ракет. По его словам, это большой вызов, поскольку именно в этом на сегодняшний день заключается последнее значительное преимущество России.

Президент добавил, что это вопрос глобальной важности, как это можно было увидеть на примере войн на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Зеленский убежден, что Европа срочно нуждается в собственных возможностях для производства противоракетных систем и ракет к ним.

6 июля советник министра обороны, специалист в области радиотехнологий Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил, что в Украине на сегодняшний день вообще нет ракет для систем Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты.

При этом Флеш рассказал, что Украина уже заключила контракты на поставку большого количества ракет Patriot на будущее. Он добавил, что сейчас обращаются к партнерам – странам НАТО – с просьбой предоставить нам эти ракеты в долг.

Вас также могут заинтересовать новости: