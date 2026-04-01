'Сразу 20-30 по Москве': украинская баллистика будет готова летом, - директор Fire Point

России будет тяжело перехватить такие ракеты.

Украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман.

По его мнению, такими ракетами можно нанести массированный удар по Москве.

"Запустили бы штук 20 – 30 сразу по Москве. И им тяжело перехватывать такие ракеты", - добавил Штилерман.

По его словам даже американскому ЗРК Patriot сложно перехватить такие ракеты.

Отвечая на вопрос, почему Украина, имея такие предприятия, как, в частноти, "Южмаш", не могла так долго создать свою балистику, Штилерман сказал, что "потребности не было".

"Нас убеждали, что нам никогда это не понадобится, у нас все это отняли просто за какие-то обещания, заверения, за подписаную бумагу", - добавил он, намекая, видимо, на Будапештский меморандум.

Украинские балистические ракеты

Как сообщал УНИАН, эксперт по вопросам авиации Константин Криволап ранее утверждал, что уже в этом году Украина может получить собственную баллистическую ракету с дальностью в 700 километров. Это ракеты FP-7 и FP-9.

Он также отметил, что хотя в мире и не существует оружия, которое может стать геймченджером, украинская ракета "Фламинго" уже меняет ход боевых действий. Эксперт сказал, что если раньше Украина была способна поражать цели небольшими дронами, которые могут нести до 100 килограммов взрывчатки, то "Фламинго" имеет боевую часть массой 1100 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: