Эксперт проанализировал, смогут ли россияне перехватывать украинскую баллистику

У россиян не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть все важные объекты.

Никаких проблем с поражением российских заводов, арсеналов или нефтяной инфраструктуры быть не должно. Нужно будет лишь выявить, какие объекты не защищены средствами противовоздушной обороны.

Об этом основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный сказал в эфире Radio NV. В частности, он высказал свое мнение о новых украинских разработках баллистических ракет FP-7 и FP-9 компанией Fire Point и о том, смогут ли россияне их сбивать.

"Что касается того, что они не смогут сбить – у них есть комплексы С-400, новейшие комплексы С-500 и модернизированные С-300, и в теории – может это все дело сбивать", – отметил Нарожный.

Также он проанализировал, есть ли у россиян возможности тренироваться для сбивания баллистических ракет.

"Действительно, они не знают параметры FP-7 и FP-9. Но тренироваться они могли на своих собственных разработках", – отметил Нарожный.

В то же время, по его словам, у россиян этих зенитных комплексов "макроскопическое количество" с учетом того количества объектов, которое им нужно прикрывать.

"Да, ЗРК С-400 имеют большой радиус действия, теоретическая дальность, на которую они способны сбить эту ракету, составляет порядка 120, а возможно 140 км. Но объектов такое количество, что даже в теории это невозможно сделать", – подчеркнул Нарожный.

Он отметил, что большинство российских ЗРК находятся в районе Москвы, Калининграда, временно оккупированного Крыма и на других оккупированных территориях Украины.

"А как мы видим – компоненты для производства ракет, арсеналы, нефтеперерабатывающие заводы, вся инфраструктура по экспорту нефти – даже близко не защищена средствами ЗРК. Поэтому я более чем уверен, что вопрос будет стоять не в том, как обойти системы С-400, а в том, как найти места, где их нет, и нанести мощный удар по врагу. Я думаю, что с этим проблем не будет вовсе", – подчеркнул Нарожный.

Украинская баллистика – что известно

Как сообщал УНИАН, главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман анонсирует, что украинская баллистическая ракета с дальностью до 850 км будет готова уже в середине 2026 года. Он допускает, что при запуске 20–30 ракет сразу по Москве россиянам будет трудно перехватить эти ракеты.

