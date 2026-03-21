Иран впервые применил баллистическую ракету дальностью 4 тысячи километров.

После двух запусков иранских баллистических ракет по военно-морской базе США и Великобритании "Диего-Гарсия" в Индийском океане стало ясно, что Иран разработал баллистические ракеты промежуточной дальности и решился на их первое применение. Как пишет Defense Express, такая дальность угрожает почти всем европейским странам.

Ни одна из двух ракет не попала в цель. Одна не долетела из-за неисправности. По второй выпустил зенитную ракету SM-3 американский военный корабль. Хотя о поражении четко не сообщалось.

Аналитики отметили, что это была первая попытка Ирана поразить цель за пределами Ближнего Востока. Но поскольку атака потерпела неудачу, то рано говорить о значительной угрозе со стороны Ирана наносить удары на такие расстояния. Наименьшее расстояние, которое ракета должна была преодолеть от Ирана до авиабазы "Диего-Гарсия", составляет около 4000 км.

"Если теперь Иран может наносить удары баллистическими ракетами на расстояние не менее 4000 км, то единственная страна в Европе, до которой он не сможет дотянуться, – это Португалия. Также "в безопасности" останется большая часть Великобритании, Испании, а также небольшая часть Франции", – отметили авторы, напомнив, что Иран уже угрожал Европе ответными ударами, если та будет помогать США и Израилю в их операции по уничтожению военного потенциала Ирана.

Что известно о баллистических ракетах Ирана

Балистические ракеты промежуточной дальности занимают место между баллистическими ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами. Обычно они имеют дальность поражения цели от 3 000 до 5 500 км.

По авиабазе "Диего-Гарсия" пытались поразить баллистической ракетой Khorramshahr-4. "Это своего рода "Орешник" на минимальных характеристиках", которая имеет боевую часть с 20 суббоеприпасами, разлетающимися в радиусе 8 км", – так охарактеризовали ракету аналитики.

А в августе прошлого года иранские СМИ сообщали о создании собственной межконтинентальной баллистической ракеты Khorramshahr-5 с заявленной дальностью в 12 000 км – чтобы иметь возможность дотянуться и до США – и боевой частью массой в 2 тонны.

Разработка баллистических ракет в Украине

Напомним, что, по мнению экспертов, Украине крайне необходимо разработать собственное баллистическое оружие. Однако, как и зенитные комплексы, разработка баллистики требует значительных ресурсов и научной базы. Поэтому, несмотря на мощную историческую школу ракетостроения, отечественные комплексы уровня "Сапсан" только сейчас выходят на стадию практических пусков.

По мнению эксперта Павла Нарожного, целями атак для украинской баллистики могут стать предприятия военно-промышленного комплекса на территории РФ. Примером подобных ударов может стать удар по военному заводу в Брянске.

