Появились первые фото дозаправки в воздухе американского бомбардировщика нового поколения

Northrop Grumman B-21 Raider совершил первый полет 10 ноября 2023 года.

В Сети появилось несколько фото, на которых бомбардировщик B-21 Raider дозаправляется с танкера KC-135R. Об этом сообщает The War Zone.

Одно из изображений опубликовал в соцсети Х пользователь под ником Minor_triad: на нем видно, как KC-135R заправляет B-21 над пустыней Мохаве.

Судя по всему, в кадре находится первый летный экземпляр B-21 Raider – на это указывает датчик воздушных параметров, выступающий из носовой части самолета.

Еще одну серию фотографий сделал Иен Реккьо. На его снимках B-21 Raider следует за KC-135R. Также виден самолет, напоминающий бизнес-джет, пролетающий под ними. До конца не ясно, принимал ли этот самолет непосредственное участие в данном испытательном полете вместе с B-21.

На другом снимке можно видеть, что рядом с бомбардировщиком B-21 находится истребитель F-16. Это является обычной практикой во время испытательных полетов.

Фотографии дают хорошее представление о размерах B-21 Raider по сравнению с KC-135R, размах крыла которого составляет примерно 40 метров. Хорошо видно, что размах крыла B-21 Raider равен примерно 44–47 метрам. Для сравнения, у бомбардировщика B-2 размах крыла составляет около 52 метров.

Вероятно, B-21 уже некоторое время дозаправляется с помощью самолетов-заправщиков, но это первый раз, когда такая операция была зафиксирована на камеру.

B-21 Raider – что известно

B-21 Raider – малозаметный стратегический бомбардировщик, созданный для Воздушных сил США корпорацией Northrop Grumman. Бомбардировщик совершил первый полет 10 ноября 2023 года. Всего американцы могут получить более 100 таких самолетов.

Сообщалось, что B-21 сможет нести не только бомбы и крылатые ракеты, но и, возможно, вооружение класса "воздух-воздух". Некоторые эксперты говорят, что самолет имеет "много общего" с проектом истребителя шестого поколения, за исключением сверхзвуковой скорости и высокой маневренности.

