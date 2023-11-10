ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов на замену бомбардировщикам B-1 и B-2.

Первые летные испытания американского стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное вооружение, прошли 10 ноября в Калифорнии. Компания-производитель Northrop Grumman позиционирует B-21 как первый в мире самолет шестого поколения и "будущую основу авиации США".

B-21, имеющий форму "летающего крыла", как и его предшественник B-2 Spirit, будет способен нести обычное и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки на дальних и средних расстояниях.

По оценке Reuters, стоимость одного самолета составляет около 750 миллионов долларов. ВВС США планируют закупить не менее 100 таких самолетов на замену бомбардировщикам B-1 и B-2.

О технических особенностях нового самолёта пока известно немного. Сайт компании-производителя сообщает, что в настоящее время лишь 10% парка бомбардировщиков США могут преодолевать самые передовые системы обнаружения и ПВО потенциальных противников.

Разработка B-21 Raider - детали

Компания Northrop Grumman запустила первый образец бомбардировщика-невидимки B-21 Raider, который компания разрабатывает для Военно-воздушных сил США.

Как пишет FlightGlobal, исполнительный директор Кэти Уорден подтвердила, что это произошло во втором квартале 2023 года. "Мы успешно запустили первый самолет для летных испытаний в этом квартале", – заявила она. Это событие директор назвала "еще одной важной вехой в нашей кампании по достижению первого полета B-21 и переходу к производству".

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