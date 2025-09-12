Самолет сможет нести как обычные боеприпасы, так и термоядерное оружие.

Появилось видео, на котором показан первый полет второго предсерийного (некоторые источники называют его "прототипом") стелс-бомбардировщика B-21 Raider. На него обратил внимание портал The War Zone.

На представленных кадрах можно видеть взлет B-21 с завода в Палмдейле (Калифорния). Бомбардировщик продолжает полет с выпущенным шасси.

Второй Raider не имеет характерного датчика, который можно было видеть на первом B-21, когда тот поднялся в воздух в 2023 году. Также видно истребитель F-16, летящий рядом с B-21.

Видео дня

Неизвестно, какую именно испытательную программу выполнял самолет. В то же время сообщается, что бомбардировщик отправился на авиабазу "Эдвардс", которая также находится в Калифорнии.

Первый полет еще одного B-21 является важным новым шагом вперед для программы Raider, который позволит расширить программу испытаний.

B-21 должен заменить бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer и Northrop B-2 Spirit к 2040 году, а затем, возможно, и Boeing B-52 Stratofortress. В целом Воздушные силы США хотят получить не менее 100 единиц B-21.

Предполагается, что бомбардировщик сможет нести на борту как обычное оружие, так и ядерное. Речь идет, в частности, о перспективных системах вооружения, которые только планируют создать (в частности, ракету AGM-181 LRSO) Максимальную скорость самолета оценивают в 0,8 М. Экипаж B-21 - два пилота.

Новое оружие США: другие новости

Американцы также активно разрабатывают истребители шестого поколения.

Напомним, в марте этого года президент США Дональд Трамп объявил о создании самолета F-47 для Воздушных сил США. Разработчиком выбрали компанию Boeing. Предполагается, что истребитель будет иметь значительно больший боевой радиус, чем F-22 Raptor.

А недавно американцы показали впечатляющий концепт палубного истребителя шестого поколения F/A-XX, который создают для Военно-морских сил США.

Вас также могут заинтересовать новости: