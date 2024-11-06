Соединенные Штаты Америки могут пересмотреть ряд своих программ и сделать неожиданное решение, по словам эксперта.

Военно-воздушные силы США могут расширить "бомбардировочные силы" к 2030-м годам, если получит от Northrop Grumman 100 новых стелс-бомбардировщиков B-21 Raider, что позволит пересмотреть истребительные силы, отмечают эксперт Дэвид Акс.

В частности, из-за последних достижений в области ракет и беспилотников появляется возможность создания бомбардировщика-неведимки с функцией использования вооружения класса "воздух-воздух", пишет The Telegraph.

Сообщается, что если ВВС США пересмотрят планы и финансовые возможности, придя к выводу, что могут позволить себе больше 100 таких бомбардировщиков, то дополнительные B-21 смогут взять на себя миссии "застопорившейся программы Next-Generation Air Dominance", которая предназначалась для создания первого в мире истребителя шестого поколения. Хотя указано, что руководство Военно-воздушных сил еще летом отказалось от этой программы, так как пришло к выводу, что каждый истребитель будет стоимостью в 300 миллионов долларов, что в три раза дороже, чем F-35 Lightning.

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Требования к NGAD были обусловлены необходимостью развертывания стелс-истребителей на просторах западной части Тихого океана - региона с небольшим количеством американских и союзнических авиабаз. Истребитель шестого поколения должен был летать дальше и нести больше ракет, чем нынешние самолеты, а также связываться по радиоканалу с новыми истребителями-беспилотниками, управляемыми искусственным интеллектом, которые разрабатывают ВВС.

B-21, как пишет эксперт, имеет много общего с проектом истребителя 6 поколения, за исключением сверхзвуковой скорости и высокой маневренности.

"Бомбардировщик способен преодолевать расстояния в тысячи километров, неся на себе тонны боеприпасов и связываясь по защищенной сети с находящимися поблизости беспилотниками", - говорится в материале. Особенно подчеркивают, что B-21, если его вооружат ракетами класса "воздух-воздух", может быть не менее опасным самолетом, нежели истребители. Это же подчеркивал генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден.

"Если ВВС выберут больше B-21 и вообще откажутся от NGAD, любители авиации с легким изумлением обнаружат, что первый в мире истребитель шестого поколения на самом деле... бомбардировщик", - подытожил эксперт.

Другие разработки США - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что США разрабатывают уникальную систему РЭБ для F-16. В тестированиях сначала использовался один истребитель, но их количество увеличивается.

Кроме того, в США состоялся первый полет нового дрона Vanguard. Сообщается, что подобные БПЛА с искусственным интеллектом должны будут работать вместе с пилотируемыми истребителями.

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