'Летающий танк': Иран сбил легендарный штурмовик США A-10

Удар по A-10 Thunderbolt II стал новым этапом эскалации – это единственный самолет такого типа, не имеющий прямого аналога.

В ходе боевых действий против Ирана США потеряли один из своих самых известных штурмовиков – A-10 Thunderbolt II, который считается уникальным самолетом, не имеющим прямого преемника. Инцидент произошел после серии потерь американской авиации в регионе, пишет портал Komputer Świat.

По данным NBC News, накануне Иран также заявил о сбивании истребителя F-15E Strike Eagle. Одного из членов экипажа удалось спасти, тогда как поиски второго продолжались.

Он был задействован в поисково-спасательной операции вместе с вертолетами UH-60 Black Hawk. Сначала появлялись сообщения, что американские самолеты действовали над территорией Ирана без значительного сопротивления со стороны ПВО.

Видео дня

Впрочем, впоследствии стало известно о катастрофе A-10 в районе Кувейта. По предварительным данным, самолет мог быть сбит иранской противовоздушной обороной. Пилот успел катапультироваться и был эвакуирован – его жизни ничего не угрожает.

В соцсетях распространялось видео якобы момента уничтожения A-10, однако эксперты предполагают, что на кадрах запечатлено поражение беспилотника MQ-9 Reaper, который также участвовал в поисках экипажа F-15E.

A-10 Thunderbolt II, известный как "летающий танк", является единственным американским самолетом, созданным специально для непосредственной поддержки наземных войск. Его конструкция позволяет выдерживать значительные повреждения: самолет может возвращаться на базу даже с серьезными повреждениями корпуса, одним двигателем или частично разрушенным крылом.

Ключевой особенностью A-10 является 30-мм пушка GAU-8/A, способная выпускать до 3900 выстрелов в минуту, что делает его чрезвычайно эффективным против бронетехники. Самолет также может нести более семи тонн вооружения, включая ракеты и авиабомбы.

Несмотря на свой возраст – более 50 лет – A-10 до сих пор остается важной частью ВВС США и, по планам, может эксплуатироваться до 2040-х годов. В то же время у Пентагона нет прямой замены этому типу самолета.

Потеря даже одного такого штурмовика является не только техническим, но и символическим ударом по США, ведь речь идет об одном из самых известных и эффективных самолетов в современной военной истории.

США потеряли самолеты на Ближнем Востоке – что известно

Как сообщал УНИАН, Иран заявил о сбивании американского истребителя F-15E Strike Eagle, тогда как еще один самолет США – штурмовик A-10 Thunderbolt II – потерпел крушение в районе Персидского залива. Эти события стали одним из самых серьезных обострений за пять недель войны, пишет Bloomberg.

Местные власти уже объявили вознаграждение за обнаружение американского пилота – как живого, так и мертвого. Главный риск заключается не в потере техники, а в возможном захвате военнослужащего США. В случае попадания пилота в плен Иран получит мощный инструмент политического давления.

