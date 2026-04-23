РФ ударила дронами по транспортной инфраструктуре Житомирской области: погибла женщина

Россияне в четверг, 23 апреля, нанесли удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирской области. В результате атаки погибла женщина. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко в телеграм-канале.

"Враг нанес очередной коварный удар дронами по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирской области. К сожалению, на данный момент известно об одной женщине, погибшей в результате атаки", – отметил он.

Чиновник добавил, что на месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.

Видео дня

Российские удары по транспортной инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, накануне россияне ночью нанесли удар по станции Запорожье-Левое в Запорожской области – обстреляли сортировочный парк. В момент удара на путях находился поезд с электровозом. Помощник машиниста получил смертельные травмы, машинист ранен – его госпитализировали.

20 апреля под удар оккупантов попали поезд и вокзал в Харьковской области. Россияне повредили подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала. К счастью, люди не пострадали.

Ранее мы писали, что Россия прицельно атакует поезда, поэтому железнодорожники изменили правила для пассажиров. Если угроза реальна, поезда теперь могут останавливать заранее, а пассажиров эвакуировать. Решения принимаются на основе постоянного мониторинга ситуации в воздухе и в координации с военными.

