Могилевская случайно засветила мужа на видео и показала сюрприз для него

Трогательными кадрами певица поделилась в Instagram.

Известная украинская певица Наталья Могилевская трогательно поздравила супруга с днем рождения и показала сюрприз, который приготовила для него к празднику. Соответствующее видео исполнительница опубликовала в Instagram.

"У моего мужа сегодня день рождения. Правда, сегодня тревога, но я надеюсь, что нам это не помешает отпраздновать прекрасно", - отметила певица.

Отпраздновать супруги решили в Одессе в семейном кругу.

Видео дня

На обнародованных кадрах также можно увидеть младшую дочь Соню и ее "подарок" папе. Кроме того, Могилевская засветила на видео и мужа, личность которого она не афиширует.

"Лето, Одесса и несколько дней вместе с семьей. Иногда для счастья нужно просто сменить ритм и побыть рядом с самыми родными", - подчеркнула Могилевская.

Как известно, муж Натальи Могилевской - мужчина по имени Валентин. Он не является публичной персоной и старается избегать внимания прессы и появления в медиа.

По информации СМИ, Валентин иногда сопровождает певицу на ее концертах, однако держится в стороне от камер и не стремится к публичности. Известно также, что у него есть дети от предыдущих отношений, и Могилевская отмечала, что поддерживает с ними теплый контакт. Сама артистка подчеркивает, что ее партнер относится к ней с вниманием и уважением, однако пара предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.

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