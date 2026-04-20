Россия ночью атаковала железную дорогу: под удар попали поезд и вокзал (фото)

С начала года враг совершил более 600 атак на украинскую железную дорогу и повредил более 1800 объектов.

Российская Федерация нанесла удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины в своем Telegram-канале.

"Поврежден подвижной состав, ремонтные цеха депо, элементы контактной сети и энергоснабжения, здание вокзала", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что никто не пострадал. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Видео дня

Отмечается, что Россия систематически атакует украинскую железную дорогу. Только с начала этого года зафиксировано более 600 атак и повреждено более 1800 объектов.

Удары России по железной дороге - главные новости

Россияне все чаще атакуют гражданские пассажирские поезда. Из-за российских атак по пассажирским поездам в "Укрзализныце" изменили протоколы безопасности. Так, поезда могут останавливать, а пассажиров эвакуировать, чтобы сохранить жизнь. Уже были десятки случаев, когда поезда останавливались из-за новой политики, а людей эвакуировали при угрозе.

В ночь на 22 марта россияне в очередной раз атаковали беспилотниками железную дорогу, тогда на Одесской железной дороге при остановке поезда и эвакуации пассажиров была смертельно травмирована 19-летняя проводница встречным поездом, который также направлялся к своей эвакуационной остановке.

Ранее, 2 марта, Россия нанесла удар по гражданскому пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Тогда один человек погиб, а еще несколько получили ранения.

Железнодорожная инфраструктура также подверглась атаке 26 февраля, когда Россия в очередной раз осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и населенным пунктам.

