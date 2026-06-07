Ремонт может затянуться на годы: аналитик оценил последствия удара по кораблю 'Бойкий'

Дрон поразил самую важную часть этого корабля, отметил Кушников.

Российский корабль "Бойкий", который был поражен украинскими БПЛА, является одним из самых молодых судов своего класса. Об этом рассказал Вадим Кушников, обозреватель портала "Милитарный", в эфире Radio NV.

"Всего на сегодняшний день было построено девять фрегатов подобного класса. Что касается масштабов повреждений, которые получил конкретно этот корабль, то мы видим, что дрон поразил наиболее важную часть. Это непосредственно мостик, где находится радиолокационное и другое электронное оборудование", – сказал Кушников.

Он добавил, что даже если РФ и запланирует восстановление этого судна, то после подобных повреждений на это уйдет много времени.

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"Скорее всего, мы увидим очередной долгострой, который растянется на месяцы, а может, и на годы", – добавил Кушников.

Удар по "Бойкому": что известно

Ранее аналитики Defence Express отмечали, что в результате ударов украинских дронов FP-1 российский корабль "Бойкий" фактически уничтожен. Они отмечают, что в результате длительного пожара металл на корабле теряет прочность. А из-за заливки огня водой ускоряется коррозия на судне, что делает восстановление корабля крайне проблематичным.

"Милитарный" ранее отмечал, что особенностью судов этого типа является длительность их строительства. В частности, отмечается, что значительное количество судов этого типа вводилось в строй с задержками в 7–11 лет. Отдельные корабли этого проекта до сих пор остаются недостроенными или находятся в ремонте.

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