'Поразительные цифры': Лубинец сообщил, сколько человек покинули Украину с начала войны

Омбудсмен отмечает, что массовый отъезд украинцев стал глобальной проблемой, а возвращение возможно лишь при условии обеспечения безопасности и реализации жилищных программ поддержки.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала российской агрессии в 2014 году за границу выехали около 8,5 миллиона украинцев. Об этом он заявил во время Саммита мирового украинства.

По его словам, только с 2022 года страну покинули более 5,7 миллиона граждан.

"Мы оперируем вопиющими цифрами: по данным УВКБ ООН, с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а если считать с 2014 года – уже 8,5 млн человек. Это глобальный вызов, требующий скоординированных действий", – отметил Лубинец.

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Омбудсмен подчеркнул, что возвращение граждан в Украину должно основываться не только на призывах, но и на реальных гарантиях безопасности и международных программах поддержки.

"Мы все искренне хотим, чтобы наши люди возвращались, но одних призывов недостаточно. Нужны два условия: надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем", – сказал он.

Также Лубинец подчеркнул важность продления действия статуса временной защиты для украинцев за рубежом до завершения активных боевых действий.

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В конце 2025 года Лубинец заявил, что 11 миллионов граждан Украины выехали за границу. В то же время он отметил, что официальная статистика Министерства иностранных дел немного ниже и составляет 8,5 млн. Впрочем, говорит омбудсмен, "мы понимаем, что часть не становится на консульский учет, поэтому органы власти Украины их не видят".

По мнению экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в Украину вернется "критическое меньшинство" тех ее граждан, которые сейчас находятся за границей.

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