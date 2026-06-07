НАТО развертывает новую военную группировку в Финляндии для сдерживания России

Финляндия находится в зоне ответственности Объединенного командования сухопутных сил (JFC) Норфолк.

Передовые сухопутные силы НАТО (FLF) в Финляндии, среди которых новейшая многонациональная боевая группа Альянса под руководством Швеции как страны-координатора, сегодня начали операции в Финляндии и Швеции, чтобы поддержать оборону северо-восточного фланга альянса. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Этот регион является одним из наиболее стратегически важных и экологически сложных в мире. FLF Финляндия, так же как и операция "Арктический страж", будет использовать силы НАТО для обороны нашей территории и обеспечения безопасности Арктики и Крайнего Севера, особенно с учетом военной активности России и растущего интереса Китая к этому региону", - подчеркнул генерал ВВС США Алексус Г. Гринкевич, Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе (SACEUR).

Отмечается, что создание FLF Finland предусматривает перевод шведской боевой группы, базирующейся в Бодене (Швеция), а также многонационального штабного элемента в Рованиеми (Финляндия) под командование SACEUR и НАТО.

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"Как и другие передовые сухопутные силы НАТО, FLF Finland также предназначена для проведения операций в конкретных географических условиях и реагирования на конкретные угрозы. На практике FLF Финляндия усилит сдерживание и оборону НАТО на Крайнем Севере, предоставив SACEUR силы, специализирующиеся на арктических условиях, что укрепит безопасность Финляндии и наших соседних регионов. В то же время мы предоставим нашим союзникам возможность отрабатывать ведение сухопутных боевых действий в арктических условиях", - заверил министр обороны Финляндии Антти Хякканен в пресс-релизе.

Отмечается, что решение о создании FLF Финляндией было принято в 2024 году главами государств и правительств стран НАТО на саммите в Вашингтоне.

"Швеция серьезно относится к работе по укреплению северо-восточного фланга НАТО, о чем наглядно свидетельствует то, что шведские войска сейчас переходят под командование НАТО в составе FLF Finland. Дела продвигаются быстро, и я приветствую позитивное и тесное сотрудничество с Финляндией, НАТО и нашими союзниками в этой работе", - подчеркнул министр обороны Швеции Пол Йонсон в пресс-релизе.

Известно, что FLF Финляндия находится в зоне ответственности Объединенного командования сухопутных сил (JFC) Норфолк, одного из трех объединенных командований сухопутных сил НАТО, которое подчиняется SACEUR и Верховному штабу объединенных вооруженных сил Европы.

В то же время другие передовые сухопутные силы НАТО находятся в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Словакии.

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