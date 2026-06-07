Страдают простые люди: в The Guardian резко раскритиковали подход Трампа к войнам в мире

По словам эксперта, в настоящее время перемирия нарушаются с мрачной регулярностью.

Есть дальновидные государственные деятели и высокодуховные переговорщики, прагматичные посредники и профессиональные дипломаты, но есть и назойливые дураки. Об этом пишет обозреватель по международным отношениям газеты The Guardian Саймон Тисдал.

"Когда перемирия рушатся, гибнет или бежит огромное количество гражданских лиц, а войны, которые начал, подпитывал или обещал разрешить Дональд Трамп, бушуют беспрепятственно, нет сомнений, к какой категории он принадлежит. Говоря языком бейсбола, в Украине, Иране и Ливане, а также в конфликте между Израилем и Палестиной у Трампа результат "0 из 3". Он хвастался, что только он один может договариваться и приносить мир. Он не выполнил ни того, ни другого. Своими промахами он в основном только ухудшает ситуацию", - отметил автор материала.

По его словам, сейчас перемирия рушатся с мрачной регулярностью, в частности последняя попытка в Ливане провалилась на этой неделе. В то же время другие, например в Иране, нарушаются ежедневно. В свою очередь, в Судане перемирия вообще нет.

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"И почему стало так трудно положить конец "вечным войнам"? На фоне рекордного уровня глобальных конфликтов одной из главных причин является нехватка уважаемых, беспристрастных посредников и смелых политиков, готовых идти на риск. Разрыв в способностях между, скажем, Ричардом Холбруком, американским дипломатом, который помог урегулировать войну в Боснии, и любительскими посланниками Трампа, Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, похож на разрыв между "Арсеналом" и воскресной футбольной командой из парка", - подчеркнул Тисдал.

Эксперт говорит, что дипломатический опыт Трампа оставляет желать лучшего. Он обещал разрешить войну в Украине за один день, однако она длится уже пятый год. По словам комментатора, президент США встал на сторону России, заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что у того "нет козырей", и прекратил поставки оружия.

"Однако Трамп переоценил свои силы, недооценив склонность российского президента Владимира Путина к обману и стойкость Украины. Во время "переговоров" в Москве кремлевские чиновники обманули доверчивых Виткоффа и Кушнера. К их позору, этот динамичный дуэт до сих пор не посетил Киев. Трамп, потеряв авторитет, потерял и интерес. Убежденный, что ситуация меняется, Зеленский сейчас предлагает перемирие - которое, судя по прошлому опыту, Путин отклонит", - прогнозирует Тисдал.

В то же время количество жертв среди гражданского населения на Ближнем Востоке продолжает расти. В Ливане, где, несмотря на предыдущее (неудачное) перемирие, погибли тысячи людей, ЮНИСЕФ опубликовал данные за последнюю неделю - 77 детей были убиты или ранены.

"Такие трагедии напоминают ужасы массовой гибели младенцев и детей в разгар войны в Газе. Это 77 напоминаний о том, почему переговоры о перемирии - это не политические шоу для самоудовлетворения или развлечения в соцсетях, как намекают ежедневные комментарии Трампа, а насущные вопросы жизни и смерти", - подчеркнул автор материала.

По его словам, ни одна из этих войн в конечном итоге не закончится военной силой.

"Дело не в том, у кого самые большие бомбы или кто сможет объявить о ложной победе, господин Трамп. Дело в жизни людей. Как это в основном было на протяжении истории, именно дипломатия - профессиональная, активная, умелая и опытная дипломатия - открывает двери к миру", - обратился Тисдал.

Политика Трампа - последние новости

Ранее Трамп прокомментировал письмо Зеленского Путину. По его словам, лидеры Украины и России должны встретиться лицом к лицу без присутствия посредника.

"Ну, я не против. Я имею в виду, пусть они договариваются. Это я их довел до этой позиции. И я думаю, что это будет решено. Я думаю, что мы приближаемся к тому, где Россия и Украина должны... [заключить мир]", - сказал президент США.

В свою очередь журналист и политический аналитик Фарид Закария считает, что сейчас у Трампа есть все шансы завершить войну в Украине. Он подчеркнул, что в последние месяцы ход войны в Украине изменился так, что мир наконец стал возможен.

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