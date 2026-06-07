Полякова и Ефросинина впервые показались вместе после слухов о ссоре (видео)

Звездные подруги выступили в Одессе.

Маша Ефросинина и Оля Полякова впервые появились вместе на публике после скандальных заявлений мужа певицы Вадима Буряковского и слухах о ссоре.

Звездные подруги выступили в Одессе с финальным концертом своего проекта "Дорослі дівчата" и не упустили возможности обыграть разгоревшийся скандал в перформансе.

Видео с выступления они поделились в своих аккаунтах в Instagram.

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"За**анка и лицемерка. Мы - двое из ларца", - подписала один из опубликованных роликов Ефросинина.

Полякова также высказалась о воссоединении, заявив на видео:

"Эти чайка и ворона снова вместе! Не дождетесь!".

Напомним, ранее звезды заявили, что закрывают совместный проект "Дорослі дівчата", который вели 5,5 лет. При этом они заверили, что решение о закрытии не связано со скандальными заявлениями Буряковского о Ефросининой и ее муже Тимуре Хромаеве.

"Мы почувствовали, что проект выполнил свою главную миссию… Каждая из нас продолжает развивать свои проекты и ценить путь, который прошли вместе. А если когда-нибудь вернемся, то это уже будет совсем другой, обновленный формат", - говорилось в их совместном заявлении.

Позже Оля Полякова впервые ответила на прямой вопрос о ссоре с Машей Ефросининой.

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