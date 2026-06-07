В Швеции ищут работников для сбора помидоров: сколько можно заработать

Рабочий график составляет 8-10 часов в день, с минимальной рабочей неделей 40 часов.

В Швеции ищут работников для сбора помидоров в "самой большой и современной" теплице в стране. Издание Libertatea рассказало, сколько можно заработать в сезон и что нужно, чтобы устроиться на работу.

Согласно объявлению на платформе поиска работы Jooble, кандидаты должны иметь паспорт государства-члена Европейского союза и быть в хорошей физической форме. Знание английского, шведского, румынского, польского, венгерского или русского языков является преимуществом.

Рабочий график составляет 8-10 часов в день, с минимальной рабочей неделей 40 часов. В периоды сверхурочной работы возможна также работа по субботам от 5 до 8 часов. Работа выполняется исключительно в помещении при температуре от 22 до 26 градусов Цельсия.

Видео дня

Возможны смены: 6:00-15:00, 6:30-15:30 или 7:00-16:00.

При этом сотрудники получают льготы по трудовому договору, оплачиваемые отпуска в соответствии с законом и возможность получения аванса по заработной плате примерно через две недели после прибытия. Проживание максимум два человека в комнате, расстояние до места работы составляет от 5 до 30 километров.

Заработная плата

При заключении постоянных контрактов оплата составляет 141,43 шведских крон в час, что эквивалентно примерно 13 евро. В случае сезонных контрактов заработная плата составляет 115 шведских крон нетто в час, что эквивалентно примерно 10 евро.

"Работники занимаются ручным сбором помидоров. Рабочая нагрузка невысока, но работники должны соблюдать ежедневные нормы, чтобы успевать за необходимым количеством", – говорится в объявлении.

Ранее УНИАН рассказывал, сколько предлагают за сбор клубники в Польше. Можно заработать от 4000 до 8000 злотых в месяц, в зависимости от объемов работы.

Вас также могут заинтересовать новости: