Удар РФ по хранилищу ядерного топлива в Украине: Зеленский сделал заявление

В целом в ночь на 7 июня Россия нанесла удары по гражданским объектам в 13 областях Украины.

Во время атаки на территорию вокруг Чернобыльской атомной станции РФ поразила объект "чрезвычайно критической инфраструктуры". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. Россия сознательно нанесла удар именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. На данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинским спасателям удалось остановить пожар, возникший на объекте в результате российского удара. Президент также призвал мир к новым шагам, которые заставят РФ почувствовать, что подобные действия Москвы - это удар в первую очередь по ней самой.

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Также президент отметил, что этой ночью Россия нанесла удары по гражданским объектам в 13 областях Украины. Всего за эту неделю враг использовал против Украины 88 ракет, более 3250 ударных дронов и около 1800 КАБ.

Что этому предшествовало

Ранее об ударе РФ по хранилищу ядерного топлива сообщили в "Энергоатоме". Сообщалось, что в результате атаки было частично разрушено здание приема контейнеров. Однако в компании подчеркнули, что отработанного ядерного топлива в этом помещении не было.

Отметим, что ранее ядерная угроза также возникла и на ЗАЭС. Там под удар попала Запорожская ТЭС, которая остается единственной линией электропередачи для питания Запорожской АЭС.

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