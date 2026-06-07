Россия закрыла пограничный пункт 'Чонгар' после атаки дронов

Оккупационные власти перекрыли ключевые логистические маршруты в Крым, сославшись на повреждение инфраструктуры.

Российские оккупационные силы 7 июня закрыли контрольно-пропускной пункт"Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников. Также было перекрыто движение через КПП "Джанкой", сообщает"Астра" со ссылкой на заявления оккупационных властей.

В результате удара дронов было повреждено мостовое полотно в районе пункта пропуска. Детали повреждений пока официально не уточняются.

После инцидента движение по ключевым логистическим маршрутам, ведущим во временно оккупированный Крым, было частично или полностью остановлено.

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Украинские удары по логистике – главные новости

Накануне, 6 июня, операторы беспилотников Сил специальных операций установили контроль над воздушной обстановкой на важном участке сухопутного коридора, который российские войска используют для снабжения оккупационной группировки в Крыму.

По данным украинской стороны, эта логистическая артерия является критически важной для обеспечения российских подразделений на юге.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что атаки на сухопутные маршруты снабжения не являются единичными, а являются частью системной кампании, направленной на осложнение российской логистики на южном направлении.

Параллельно украинские силы продолжают атаковать и морскую логистику РФ вблизи Крыма. По сообщениям Генерального штаба ВСУ, в начале недели был поражен российский корабль, а впоследствии – уничтожен патрульный катер в результате удара дронов.

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