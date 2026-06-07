'Позднее средневековье': известная актриса сделала резкое заявление о войне в Украине

По словам артистки, наступило ужасное время антисанитарии и предрассудков.

Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская честно призналась, что на пятом году широкомасштабной войны больше всего удивляет ее в Украине или мире.

"Удивляет, с каким восторгом мир впал в позднее средневековье. Ведь есть раннее средневековье, есть прекрасное высокое средневековье, а есть позднее. И последнее погрузило все общество, которое при высоком средневековье достигло знаний арифметики, гигиены, астрономии, ломбардов, банковского дела, человеческих прав и т. д., – в позднее средневековье с выкачиванием яйцами, шарлатанами, монополией церкви, инквизицией", - отметила она, передает NV.

По словам актрисы, наступило ужасное время антисанитарии и предрассудков.

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"Творец отступает и наступает время разрушения. Разрушитель приходит очень льстиво и дарит обществу бездумного потребления много обещаний. И пока потребитель, комфортно забыв о временах борьбы за свободу и людей из более высоких цивилизаций, не опомнится и не вспомнит, что где-то в шкафу есть доспехи дедов, к сожалению, разрушитель и дальше будет уничтожать. Но когда те доспехи достанут и все поймут, что время снова объединиться за свободу, за правду, за светлых людей и преодолеть эту тьму, тогда снова придет время творца и созидания. Снова наступит эпоха Возрождения. И так до новых поколений потребителей", - высказалась Витовская.

При этом она добавила, что наибольшее удовольствие в это время ей приносит именно созидание:

"Это мое и убежище, и реабилитация, и возможность не поехать мозгом от волнения за близких, от информации об убитых детях, чьих-то сыновьях и отцах, от фото заморенных наших пленных, которые возвращаются домой. Созидание – это то, что позволяет мне грести. Есть цель, и я к ней гребу".

Напомним, в октебре 2025 года Ирма Витовская перенесла операцию.

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