Для успешных переговоров пока рано: Spiegel о главной проблеме Украины на фронте

Украина срывает инициативу РФ на фронте, однако это не означает, что Киев сам перейдет в наступление, отмечает издание.

На фоне тактических успехов Сил обороны на фронте и ударов вглубь РФ в мире все чаще говорят о переговорах по прекращению боевых действий в Украине. Об этом пишут Клаудия Майор, эксперт по европейской и трансатлантической политике в сфере безопасности и обороны, а также политолог Кристиан Меллинг в материале для Spiegel.

Издание отмечает, что помимо ярких политических ударов по Путину, стратегия Украины также заключается в уничтожении важной нефтяной инфраструктуры РФ, а также в физическом и психологическом вторжении войны в общественную жизнь московского общества.

Отмечается, что Киев использует эти удары для психологического давления на Москву. И это уже дает результаты. Аналитики пишут, что в московских кругах, удерживающих Путина у власти, распространяется беспокойство по поводу войны в Украине. Часть российского истеблишмента все чаще упоминает о том, что РФ не сможет достичь первоначальных военных целей. Часть же окружения Путина хочет приостановить боевые действия, чтобы лучше подготовить РФ к следующей атаке на Украину.

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Киев тем временем пытается воспользоваться этими противоречиями в Кремле. Впрочем, как отмечают аналитики, пока что Украина имеет краткосрочные успехи в обороне. И они не означают ни длительных изменений, ни создания перспектив для успешного наступления. Поскольку с военной точки зрения это все еще остается войной на истощение. РФ теряет в ней инициативу, однако это не означает, что ее получает Украина.

"Эта разница является решающей. В обороне Украина может воспользоваться многими преимуществами, из-за которых Россия сейчас терпит неудачи: подготовленные позиции, дроны, артиллерия, защищенная логистика, хорошая разведка, знание местности. Кто движется, того видят. Кого видят, того обстреливают. Это делает нападающих более уязвимыми, чем защитников. Если бы Украина сама захотела провести широкомасштабное наступление, эта логика изменилась бы на противоположную", – отмечает издание.

Создание предпосылок для переговоров

Издание пишет, что для успешного наступления Украине нужны бронетанковые силы, саперы и резервы. И пока этого Киеву не хватает для того, чтобы осуществить быстрый прорыв. Президент Владимир Зеленский понимает эти проблемы, а потому пытается делать ставку на политический эффект. Впрочем, пока нет сигналов о том, что это работает и Москва готова к переговорам.

Эксперты отмечают, что на фоне этих событий на Западе все чаще говорят о необходимости переговоров. Многие из этих голосов – это те представители, которые ранее выступали против военной поддержки Украины. Пока нет надежных сигналов, что Москва хочет вести переговоры.

"Те, кто сейчас стремится к успешным переговорам, должны признать, что они состоятся только на основе украинской силы и западной поддержки. Переговоры вместо боевых действий всегда были ошибочной стратегией, и так будет и в дальнейшем. Не требование прекратить поставки оружия поставило Украину в лучшую переговорную позицию. Не сделало этого и предупреждение об эскалации. Даже США не смогли вырвать у Москвы уступок; вместо этого они подорвали переговорную позицию Украины. Если Москва теперь готова к переговорам, то это потому, что Украине и ее партнерам удается налагать на Путина и его сторонников все более высокие издержки", – добавляют аналитики.

На этом фоне они отмечают, что для результативных переговоров Запад должен усилить поддержку Украины. Поскольку пока Москва еще может считать, что успехи Украины не являются долгосрочными. Западу необходимо активизировать давление на РФ до начала зимы, которая снова ослабит Украину, пишут эксперты.

"В прошлый раз эйфория по поводу дипломатии Трампа уступила место горькому осознанию того, что Москва не намерена отступать от своих целей, а значит, борьба должна продолжаться. То же самое может произойти и на этот раз. Поэтому следует помнить: кто сейчас пренебрегает альтернативой, а именно тем, что Украина, при необходимости, продолжит борьбу, тот уменьшает вероятность переговоров и их успешного завершения", – заключают аналитики.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, 4 июня президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Путину. В нем он, в частности, призвал кремлевского диктатора провести личную встречу лидеров, чтобы договориться о завершении войны.

Сам Путин уже отреагировал на это письмо. Он заявил, что обращение Зеленского содержит "элементы хамства". Также он заявил, что целью этого письма является якобы попытка Украины остановить наступление РФ. И что любые подобные встречи возможны только в случае согласия относительно условий урегулирования войны.

В Украине уже заявили, что таким образом Путин фактически отказался от мирных переговоров. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что таким ответом Путин фактически упустил свой шанс выйти из этой провальной для него войны.

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