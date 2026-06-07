Китай начал "спецоперацию на море" на восток от Тайваня. На первый взгляд, читая такие заголовки можно подумать "ну, вот, начался захват острова". Ведь КНР действительно направила туда достаточно заметные силы. Но реальность несколько иная.

Для понимания стоит взглянуть на карту. В частности, западную часть "Филиппинского моря". Итак, там видим Тайвань с двумя островами, принадлежащим ему. С северо-востока - цепочка островов, принадлежащих Японии, с юго-востока - острова, принадлежащие Филиппинам. Далеко на юго-востоке Гуам, принадлежащий США.

Теоретически, вопрос границы и, соответственно, границы экономических зон должен обсуждаться тремя участниками, либо даже четырьмя или пятью (если считать Палау, которое находится в ассоциации с США).

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Но есть одно "но". Тайвань же не государство. И, пользуясь такой ситуацией, Япония инициировала переговоры с Филиппинами о "демилитации границы". Фактически, определение линии границы между двумя странами и, соответственно, границы экономической зоны. Участвовал ли Тайвань в переговорах (ведь экономическая зона - это важно для островного "государства", жизненно важно)? Нет, Тайвань не пригласили - ведь это "не государство".

И вот тут случается забавное. На фоне крайне вялой реакции Тайбэя, просыпается Пекин. Ведь, согласно их пониманию, в концепции единого Китая (которую не отрицают и на острове), речь идет о границе Китая и границах китайской экономической зоны. Одним словом, отправляет флот в регион, по которому собирались провести линию границы Япония и Филиппины.

Тайвань, в свою очередь, активизирует патрулирование "приграничных вод". Что логично для Тайбэя. Возмущение действиями Токио и Манилы, попытка защитить "свои" территориальные воды и экономическую зону сегодня выглядело бы как помощь КНР - ведь цели одни - не дать соседям "провести границу" без участия Китая (тут понимать можно как хотите: что Китайской Республики, что КНР, что "единого Китая"). И парадоксально, но вооруженные силы острова и материка были бы тактическими союзниками.

С другой стороны, вмешательство КНР для значительной части жителей Тайваня может быть представлено как защита именно их интересов. Особенно, после снятия части проблем работы тайваньских рыбаков с портами материкового Китая.

И, чтобы понять, сработал ли такой тезис, надо следить не за прессой США или ЕС, а за заявлениями руководства Гоминьдана и Тайваньской народной партии (точнее того, что от нее осталось). Последнее интересно, учитывая их игру в популизм и гражданский национализм.

В любом случае, ситуация в регионе накалилась. Будет ли военное столкновение? Сомневаюсь. Оно не нужно ни одной из сторон. Но попытка каждого участника "защитить свои интересы" будет широко освещаться в национальной прессе. А в Филиппинском море "серая зона" останется, как минимум, до выборов в Законодательный Юань в начале 2028 года. Как и патрулирование кораблей КНР в данной зоне.

Игар Тышкевич, политический аналитик