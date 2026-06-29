Россияне получили дедлайн по захвату Гуляйполя: в ВСУ раскрыли планы врага

Оккупанты минируют дороги, чтобы помешать эвакуации украинских военных, сообщил Волошин.

В районе Гуляйполя в Запорожской области продолжаются ожесточенные бои – у россиян стоит задача до конца июня окончательно захватить этот населенный пункт. Об этом УНИАН рассказал пресс-секретарь Сил обороны Юга, полковник ВСУ Владислав Волошин. В настоящее время за населённый пункт ведутся ожесточённые бои.

В то же время, добавил военный, на данный момент на окраинах Гуляйполя находятся украинские позиции, и россияне пытаются отрезать логистику от этих боевых порядков ВСУ, помешать ротации, при необходимости – эвакуации и т. д.

"Возможно, нам придется провести перегруппировку, чтобы военные, находящиеся там, не оказались в окружении", – предположил пресс-секретарь.

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Также враг пытается дистанционно заминировать все пути, ведущие к определенным позициям в районе Гуляйполя и т. д.

"На Гуляйпольском направлении ситуация довольно сложная, поскольку противник продолжает свои действия. Хотя на прошлой неделе активность его штурмовых действий уменьшилась примерно на 15%, все равно на этом направлении мы фиксируем 25–30 боевых столкновений. Наиболее активно враг продолжает оказывать давление на двух участках. В частности, к северу от Гуляйполя – Доброполье. За прошедшие сутки здесь зафиксировано более 10 вражеских штурмов", – сказал Волошин.

Кроме того, добавил военный, оккупанты очень активно пытаются захватить Воздвижівку, продвигаться в сторону реки Верхняя Терса.

Другой участок фронта – к юго-западу от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривное.

"Здесь враг рвется в сторону Новоселовки. Ежедневно мы фиксируем здесь около десятка боевых столкновений. В последнее время противник действует очень активно, поскольку перед ним поставлены задачи до конца месяца захватить Гуляйполе, а также – в течение следующего месяца захватить Покровское и выйти к рубежам вдоль реки Гайчур. А также создать условия для дальнейших наступательных действий в направлении Вольнянска и Павлограда", – рассказал Волошин.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Напомним, россияне перебрасывают на Гуляйпольское направление новые части и подразделения, которые бросают в штурмы. Речь шла о том, что враг постоянно наращивает свою штурмовую активность. Ежедневно фиксировалось около 40. Напряженные участки были в районе населенных пунктов Чаривное, Железнодорожное и Гуляйпольское, где противник пытался продвигаться в направлении села Омельник.

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