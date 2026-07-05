Как россияне сунутся через руины Константиновки: NYT раскрыло новые детали боев за город

Украинские военные заявляют, что нет конкретной территории, которая полностью перешла бы под контроль противника.

Украинские военные опровергают заявление Кремля о якобы захвате города Константиновка в Донецкой области, подчеркнув, что их подразделения продолжают удерживать оборону и отражать атаки российских войск, пытающихся проникнуть в город. Об этом пишет The New York Times.

Издание напомнило, что российские войска атакуют Константиновку уже много месяцев, считая её воротами в Краматорск – последний крупный опорный пункт Украины в Донецкой области.

Отмечается, что оккупанты уже захватили территории в городе к югу от реки, пересекающей населенный пункт, а также продвинулись к нему сразу с двух направлений. При этом российская армия, как и во время боев за Бахмут и Покровск, методично разрушает здания и украинские позиции с помощью артиллерии и авиации. Это вынуждает украинские подразделения постепенно отходить, а российским военным позволяет проникать среди руин.

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По словам командира 19-го армейского корпуса бригадного генерала Александра Бакулина, отвечающего за оборону Константиновки, российских военных уже замечали в отдельных районах города, в частности в центре.

Еще две недели назад генерал сообщал национальному телеканалу, что в город проникли более 100 российских военнослужащих, тогда как некоторые украинские журналисты оценивали их количество примерно в 250 человек.

"На данный момент нет конкретной территории, которая полностью находилась бы под контролем противника. Есть отдельные здания, которые контролирует враг, и именно за них мы ведем бои", – сказал Бакулин.

Война дронов

Журналисты подчеркнули, что массовое использование ударных беспилотников обеими сторонами сделало любое передвижение по городу и его окрестностям чрезвычайно опасным. Бакулин рассказал, что, в отличие от предыдущих сражений, российские военные теперь проникают в город не группами и даже не парами, а поодиночке.

Он также признал, что у Украины недостаточно личного состава, чтобы полностью перекрыть российским войскам путь к Константиновке, поэтому на отдельных участках украинские войска были вынуждены осуществить тактический отход.

"Мы не пытались удерживать каждую позицию любой ценой, жертвуя большим количеством людей", – пояснил он.

Такая же ситуация на других участках фронта

Как отметило издание, ситуация в Константиновке во многом повторяется и на других участках фронта в Донецкой области. Несмотря на недавние успешные удары украинских дальнобойных дронов по российским логистическим маршрутам в тылу на юге Украины, военные на Донбассе по-прежнему жалуются на нехватку личного состава, боеприпасов и беспилотников.

Кроме того, Украине пока не удается остановить сокрушительные удары российских управляемых авиабомб, которые буквально стирают с лица земли населенные пункты на пути продвижения российской армии.

В течение последних месяцев значительным разрушениям подверглись Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, из-за чего тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Россия атакует даже поля

На юге Украины российские войска в последнее время начали массово атаковать беспилотниками сельскохозяйственные угодья и фермерскую технику. Об этом журналистам рассказал местный фермер Виктор Гордиенко.

"Атаки на наши поля начались еще в 2024 году, но они даже отдаленно не напоминали то, что мы переживаем сейчас", – сказал он по телефону.

По словам Гордиенко, прошлой осенью во время посевной кампании он и его работники пережили 29 отдельных атак дронов.

"Но сейчас ситуация стала просто невыносимой. Мы видим до 100 российских дронов в день в нашем районе. Защититься от такого количества просто невозможно", – отметил фермер.

Он рассказал, что российские позиции в Херсонской области расположены примерно в 48 километрах от его полей. Беспилотники либо сбрасывают взрывчатку, либо взрываются при ударе о землю. Их целью становятся поля с сухой пшеницей, готовой к уборке урожая.

"На данном этапе я, честно говоря, уже не верю, что мы сможем собрать свой урожай", – подытожил Гордиенко.

Ситуация вокруг Константиновки

Как сообщал ранее УНИАН, вечером 3 июля российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы полном захвате Константиновки. Перед этим об этом ему доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кремлевский правитель поблагодарил захватчиков "за героизм и успешную работу".

Впрочем, украинский Генштаб отреагировал на заявление, заверив, что эта информация не соответствует действительности, мол, город остается под контролем Сил обороны. Пресс-секретарь военного ведомства Андрей Ковалев сказал, что населенный пункт остается под контролем украинских военных. В то же время, по его словам, российские небольшие пехотные группы периодически пытаются проникнуть в Константиновку, однако украинские военные проводят контрдиверсионные мероприятия.

В американском Институте изучения войны считают, что Путин устроил цирк с Константиновкой специально ко Дню независимости США. Там подчеркнули, что армия РФ добилась в последнее время тактических успехов, но основная часть российского присутствия в городе состоит из небольших групп диверсантов, перемежающихся с украинскими позициями. "Путин, вероятно, устроил встречу со своими командирами поздно вечером 3 июля, по крайней мере частично, чтобы повлиять на освещение войны западными СМИ в течение выходных, в частности, на праздник 4 июля в Соединенных Штатах", – отметили аналитики.

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