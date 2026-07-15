Между Украиной и РФ началась 'война городов', и агрессор к ней не готов, – The New Yorker

Украина и Россия в значительной степени повторяют сценарий ирано-иракской войны 1980-х годов, длившейся 8 лет.

Украина постепенно меняет характер войны с Россией, все активнее нанося удары по военным и энергетическим объектам в глубоком тылу противника. Как пишет издание The New Yorker, именно кампания глубоких ударов по России стала проблемой для агрессора и даже повлияла на изменение риторики президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Автор отмечает, что в последние недели Трамп демонстрирует гораздо более благосклонное отношение к Киеву. Во время саммита НАТО в Анкаре он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы действительно наладили хорошие отношения. Трудно в это поверить", – похвастался тогда президент США.

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В публикации напоминается, что Россия с начала полномасштабного вторжения регулярно атакует украинские города ракетами и дронами. Только в июне были нанесены масштабные удары по Киеву, Днепру, Харькову и другим городам, а в начале июля две атаки на столицу унесли жизни десятков людей.

В то же время Украина в последнее время нанесла удары по ряду стратегических объектов на территории России, среди которых нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, центр спутниковой связи под Москвой, предприятие по производству компонентов для российских ракет в Волгограде, а также крупные нефтеперерабатывающие заводы. В Крыму, как отмечает автор, из-за систематических ударов возник дефицит топлива, регулярные отключения электроэнергии, а местные власти даже закрыли детские летние лагеря.

Как говорится в материале, война фактически ведется на двух фронтах. Первый – на фронте, где российские войска продолжают наступление, хотя его темпы существенно замедлились. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Россия в этом году теряет более 30 тысяч военных ежемесячно, продвигаясь на отдельных участках менее чем на 100 метров в сутки.

"Это одни из самых медленных темпов наступления в любой войне за последнее столетие", – говорится в отчете, который цитирует издание.

Вторым фронтом стало воздушное противостояние. Автор отмечает, что европейские страны профинансировали развитие украинских дальнобойных ударных систем, тогда как США, несмотря на прекращение прямой военной помощи, продолжают предоставлять разведывательные данные для высокоточных ударов. Именно сочетание европейского финансирования, американской разведки и украинского производства позволило существенно нарастить возможности Киева. Отдельно журналист упоминает появление новой крылатой ракеты FP-5 "Фламинго".

В то же время эксперты отмечают, что даже эти успехи не решают главную проблему Украины – нехватку современных средств противовоздушной обороны. Как отмечает издание, Россия всё активнее применяет баллистические ракеты и реактивные дроны, против которых Украине крайне необходимы комплексы Patriot и ракеты-перехватчики. Несмотря на договоренность Трампа и Зеленского о предоставлении лицензий на производство таких перехватчиков в Украине, быстро развернуть их выпуск вряд ли удастся.

Эксперт Майкл Кофман предупреждает, что без прекращения взаимных ударов к концу осени украинские города могут оказаться в чрезвычайно сложной ситуации. В то же время, как заключает автор, именно наращивание дальнобойных ударов уже заставляет Россию впервые ощутить те самые риски, с которыми Украина сталкивается с самого начала полномасштабной войны.

Издание отмечает, что в последнее время даже российские олигархи и влиятельные чиновники заговорили о необходимости окончания войны. В частности, об этом говорили глава "Сбербанка" и давний соратник Путина Герман Греф, а также исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Вместе с тем автор публикации признает, что единственный, чье мнение действительно имеет значение, – это Путин. А он в последних публичных выступлениях демонстрирует упорное желание продолжать войну до бесконечности и хвастается в значительной степени мнимыми успехами на фронте.

Источник в Министерстве обороны РФ, с которым беседовал автор публикации, сравнил нынешний этап войны в Украине с так называемой "Войной городов" во время ирано-иракского конфликта 1980-х годов. Тогда фронт так же застыл, и обе стороны сосредоточились на неизбирательных воздушных ударах по городам друг друга.

Собеседник издания признал, что Украина уже успела приспособиться к такому режиму войны.

"Они к этому привыкли. Мы впервые сталкиваемся с этим", – сказал неназванный представитель Минобороны РФ.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, из-за российских ударов июнь стал самым кровавым месяцем для гражданского населения Украины с апреля 2022 года – погибли не менее 293 человека. По данным ООН, число жертв от оружия большой дальности выросло на 60% по сравнению с 2025 годом, а беспилотники малой дальности стали главной причиной смертей вблизи фронта.

Также мы сообщали, что Россия выводит системы ПВО С-300 и С-400 из Арктики, оставляя стратегические объекты на севере без надлежащей защиты. Все ради того, чтобы защитить регионы, которые чаще подвергаются украинским атакам. По оценкам экспертов, это свидетельствует о нехватке ресурсов и персонала, а также о том, что Кремль не ожидает масштабных атак в этом регионе.

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