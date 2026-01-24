Враг постоянно учится: командир боевой группы рассказал, как действует РФ на востоке

Военный призвал не недооценивать противника.

Российские оккупационные войска постоянно учатся и совершенствуют свою тактику. Такое заявление сделал командир боевой группы Отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Национальной гвардии Украины с позывным "Скиф".

"Враг постоянно учится. Несмотря на то, что он собрал огромную группировку на Покровском направлении, действия наших защитников позволили это наступление не то чтобы остановить, а максимально задержать, ведь враг все же продолжает продвигаться", – отметил он в эфире телеканала "Мы – Украина".

Военный призвал не недооценивать противника. Оккупанты постоянно совершенствуют свою технику.

"Мы видели применение и малых пехотных групп на мотоциклах. Враг перенял от нас тактику ударов по логистическим путям. И на самом деле враг в этом существенно продвинулся за счет того, что имеет преимущество в ударных дронах средней и глубокой дальности. И здесь он создает нам препятствия", – пояснил "Скиф".

Командир добавил, что враг постоянно пытается совершенствоваться и масштабировать успешные тактики.

"Но на сегодняшний день его удается сдерживать. В том числе за счет поддержки граждан", – резюмировал военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 22:00 24 января сообщил, что на передовой зафиксировали 119 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Покровском направлении. Там он атаковал 42 раза.

Проект DeepState сообщал, что враг продвинулся возле двух населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Предтечино и Ступочках.

