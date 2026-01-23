Оккупанты нанесли удары по Запорожской области: много пострадавших (фото)

Погиб человек, есть разрушения.

Российские оккупационные войска нанесли удары авиабомбами по поселку Камышеваха в Запорожской области. В результате атаки есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, оккупанты нанесли четыре удара по поселку. Погиб один человек.

Кроме того, по последним данным, не менее 10 человек пострадали в результате российской атаки. Среди них 8 женщин и двое мужчин.

"Шесть человек сейчас находятся в больницах – проходят обследование, четверо – от госпитализации отказались", – добавил Федоров.

Он также опубликовал фото с последствиями российского удара по Камышевахе:

Атаки РФ по Украине

В Днепре российские террористы нанесли удар по многоэтажке. Вражеский дрон атаковал 16-этажный дом, частично его разрушив. В результате атаки возник пожар.

Сообщалось о 7 пострадавших. Среди них – 14-летняя девочка.

Кроме того, россияне атаковали Кривой Рог дронами и баллистикой. Под ударом оказались жилая застройка и объекты инфраструктуры. Среди пострадавших трое детей.

