Россия рапортует об уличных боях в Кутьковке Харьковской области: в ВСУ сделали заявление

Населенный пункт находится под контролем украинских воинов.

Заявления российских оккупационных войск об "уличных боях" и "зачистках" в Кутьковке Харьковской области не соответствуют действительности. Этот населенный пункт полностью контролируют Силы обороны Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на странице 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что потерь позиций допущено не было.

"Противник предпринимает попытки инфильтрации небольшими группами, однако эти действия своевременно выявляются и пресекаются. Подразделения 151 отдельной механизированной бригады эффективно уничтожают вражеские группы еще на подступах к населенному пункту или во время их укрытия в разрушенной застройке", – отметили в 16-м армейском корпусе ВСУ.

Видео дня

Заявления врага о якобы "захвате" Кутьковки военные называют очередным элементом информационно-психологических операций противника. Отмечается, что они не имеют ничего общего с реальной ситуацией.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 28 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 109 боевых столкновений. Наиболее активным враг был на Покровском направлении, где осуществил 22 атаки.

Между тем "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщает, что Мирноград Донецкой области почти полностью контролируется оккупантами. Россияне развернули там артиллерию и штабы, начала работать вражеская комендатура. Сейчас бои продолжаются на севере города – Силы обороны пытаются не выпустить противника за его пределы.

Вас также могут заинтересовать новости: