Враг проникает через границу с Харьковской областью: в ГПСУ раскрыли, где наиболее горячо

Наибольшая активность возле Дехтярного, есть попытки у врага пробиться в Нестерно и Круглое.

В последние недели враг активизировался на границе с Харьковской областью. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Границу с РФ по всей протяженности, в том числе в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей, можно приравнять к линии фронта, где-то с активными боевыми действиями, а где-то без активности", – подчеркнул он.

Демченко сказал, что в последние две недели враг существенно проявляет себя в пределах Харьковской области, в частности, в направлении населенного пункта Дихтярное. По его словам, там бригада "Гарт" отражает все попытки врага расширить зону боев по территории Украины.

"Но, не достигнув результата в этом направлении, противник пытается пробиться через соседние населенные пункты – Нестерное и Круглое, но достичь продвижения по территории Украины противник не может", – подчеркнул он.

Демченко также сказал, что в последние дни в Харьковской области враг активизировался вблизи Волчанска в полосе села Волчанские Хутора, где пытается пробиться небольшими пехотными группами, атакуя позиции наших подразделений, но несет большие потери – сотни погибших и раненых.

Харьковская область - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на Волчанском направлении за последние полторы недели активность врага возросла в разы. Старший лейтенант, начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "ГАРТ" Александр Даниленко рассказал, что в настоящее время противник проводит активные штурмовые действия вдоль всего участка государственной границы, чтобы зайти на новые территории.

Отмечает, что враг хочет в новых местах прорвать границу, в том числе захватить позиции военнослужащих "ГАРТ". Очень большие человеческие ресурсы бросает на это противник, но украинские военные отражают эти атаки. Наша аэроразведка вовремя обнаруживает эти подразделения на стадии формирования этих штурмовых групп еще на территории России.

