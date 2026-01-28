Заявления Герасимова о взятии Купянска-Узлового: ISW опровергли постоянную ложь РФ

С начала года россиянам удалось продвинуться на 265,45 квадратных километров, а не более 500.

Заявления главы российского Генштаба Валерия Герасимова о якобы успехах РФ вблизи Купянска-Узлового не соответствуют действительности. Об этом пишут аналитики ISW.

Герасимов, в частности, заявил, что российские оккупанты якобы уничтожают окруженные украинские войска на восточном побережье реки Оскол и что блокировали 800 украинских военнослужащих в зоне четыре на шесть километров вблизи Купянска.

Однако эту информацию опровергли не только в ВСУ. ISW также не обнаружила доказательств российского присутствия в Купянске-Узловом. Присутствие российских войск наблюдалось лишь в 3,5 километрах от северной границы Купянска-Узлового и примерно в 8,5 километрах от восточной границы населенного пункта.

Аналитики отмечают, что ложь российского командования о победах на поле боя происходит не впервые. По их мнению, цель оккупантов – подтолкнуть Украину и Запад к принятию требований, которые Россия до сих пор не может выполнить военным путем.

В частности, во время своего отчета 27 января Герасимов заявил, что РФ с начала года захватила 17 населенных пунктов и более 500 квадратных километров украинской территории. Тогда как ISW, опираясь на доказательства, отмечает, что РФ удалось продвинуться лишь на 265,45 квадратных километров.

Ранее старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" заявил, что Силам обороны удалось отрезать группировку армии РФ к северу от Купянска в Харьковской области. По его словам, сейчас Силы обороны продолжают зачистку города от оккупантов. В то же время он отметил, что ситуация в районе Купянска-Узлового "гораздо хуже".

Между тем в ГПСУ сообщили, что в последние недели РФ активизировалась вдоль границы в Харьковской области. В частности , враг проявляет активность в направлении населенного пункта Дихтярное, отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

