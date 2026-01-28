Силы обороны отрезали россиян к северу от Купянска, - военный

Украинские военные изолировали подразделения противника в Купянске и обеспечили себе более выгодное положение вокруг города, рассказал военный с позывным "Алекс".

Силы обороны Украины успешно отрезали группировку армии РФ к северу от Купянска в Харьковской области. Об этом заявил старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Купянское направление может немного передохнуть, но не полностью. Действительно, подразделения СОУ провели довольно удачную операцию по отрезанию группировки российских оккупационных войск (РОВ) к северу от города, тем самым изолировав подразделения противника в Купянске и обеспечив более выгодное положение вокруг города", - отметил он.

По словам военного, продолжаются действия по зачистке города, и это дело будет достаточно долгим, по аналогии с Добропольским направлением, когда села могут зачищаться месяцами, хотя на это необходим колоссальный ресурс, в случае Купянским – тем более.

"Куда хуже ситуация на выступе в районе Купянска-Узлового, где россияне активно контролируют переправу через Оскол и всю территорию по левому берегу. Логистика туда существенно усложнилась, враг усилил направление профильными подразделениями ударных БПЛА", - рассказал "Алекс".

Создание килл-зоны в районе Купянска

В районе Купянска украинские Силы обороны смогли создать непроходимую зону, в пределах которой россияне не могут использовать технику на глубине 20-25 километров от линии фронта или пехоту в пределах одного километра от линии фронта.

В частности, 20 января украинское подразделение "Орион" сообщило, что ВСУ создали зону поражения с использованием беспилотных систем вблизи Купянска, которая может уничтожить до 88 процентов российских войск до того, как они приблизятся к украинским позициям.

Аналитики Института изучения войны отметили, что если ВСУ смогут расширить эту тактику на всю линию фронта, что позволит остановить российское наступление.

