Оккупанты пытаются прорвать украинскую границу на одном из направлений, - Трегубов

Россия атакует группами по 15–20 человек в Харьковской области, но украинская оборона держится.

Российские оккупационные войска продолжают искать слабые места в обороне Украины на Харьковском направлении. Бои не прекращаются в районах Волчанска и Купянска, а также продолжается интенсивное давление на украинские позиции на Лиманском направлении.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, в направлении Купянска россияне пытаются вести наступательные действия, однако успеха не имеют.

Сейчас армия РФ почти не использует тяжелую технику на этом участке фронта. По словам Трегубова, атаки ведутся небольшими группами по 15-20 человек. Это свидетельствует об ограниченных возможностях прорыва украинской обороны.

Ситуация на Харьковском направлении - последние новости

Как сообщал УНИАН, враг повредил логистику, из-за чего трудно удерживать оборону Волчанска и окружающего района. Аналитики проекта DeepState утверждают, что противник продолжает давление в районе города

В последнем обновлении было продвижение возле Синельниково и Цегельного. Также увеличилась серая зона в Вильче. Постоянная фиксация как в самом населенном пункте, так и в окрестностях.

