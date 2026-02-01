Повторение сценария Покровска: Братчук рассказал о ситуации в Запорожской области

Резких и кардинальных продвижений у противника сейчас нет, отметил Братчук.

Российские захватчики не отказались от планов развивать наступление в Запорожской области. И определенным образом в планах врага присутствует Днепропетровщина, заявил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

"Понятно, что Покровско-Мирноградская агломерация, Лиман, Константиновка – это те направления, которые, по мнению российского командования, должны в ближайшее время, по крайней мере в течение февраля, продвинуть попытки полной оккупации Донецкой области или выйти на оборонительные рубежи Славянско-Краматорской агломерации", – отметил он в эфире телеканала FREEДOM.

Братчук добавил, что на Запорожском направлении сейчас происходит повторение сценария, который мы могли видеть под Покровском и Мирноградским участком фронта. Враг застрял в городских боях и не имеет особого продвижения.

В частности, затормозилось наступление оккупационных войск РФ в районе Гуляйполя.

"Там много серых зон, сам населенный пункт разрушен – это традиционная тактика Российской Федерации. Количество авиационных ударов возросло, погодные условия враг активно использует, но в то же время есть и контратакующие действия наших штурмовых подразделений. Поэтому пока не можем говорить о полной стабилизации на Запорожском фронте, но резких и кардинальных продвижений у противника сейчас там нет", – пояснил спикер УДА.

Братчук отметил, что враг несет потери и проводит перегруппировку. Противник готовится продолжать атаки.

Не стоит забывать и об Орехове, говорит спикер. По его словам, враг пытается обойти его по флангам. Также есть еще один вектор – это Степногорск Запорожской области:

"По Степногорску их продвижение также несколько затормозилось. Это высоты, с которых россияне планируют обстреливать уже окрестности, например, Запорожья. Хотя террор самого областного центра различными видами вооружения продолжается каждый день и каждую ночь".

Кроме того, враг пытается действовать в районе Приморского. Там он применяет тактику инфильтрации. Однако на этом участке активно работают украинские защитники.

"Активно работают наши поисково-ударные группы, которые, насколько позволяют погодные условия, ликвидируют эти штурмовые группы и проводят зачистку. Поэтому россияне сейчас будут пытаться активно заводить свои экипажи беспилотников, чтобы уже дронами в малом воздухе давить на нашу оборону", – констатировал спикер УДА.

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что оккупанты закрепились в частном секторе в юго-восточной части Константиновки. Он также отметил, что на том направлении зашкаливает активность расчетов FPV-дронов.

Между тем компания SpaceX начала противодействовать российским "Шахедам" на Starlink. Как рассказал советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, пока речь идет о временных решениях. Впоследствии их заменят на более продуманные и глобальные.

