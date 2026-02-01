Россияне закрепились в юго-восточной части Константиновки, - военный

Активность расчетов FPV-дронов на направлении просто зашкаливает, отметил боец.

Российские оккупационные войска закрепились в частном секторе в юго-восточной части Константиновки Донецкой области.

Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" в своем Телеграм-канале "Офіцер". По его словам, пока речь идет об относительно небольшом количестве пехотных групп врага.

"Но перспектива всего этого дела не является приятной и вопрос ближайшего времени, когда основной театр боевых действий перенесется в сам город", – добавил он.

"Алекс" подчеркнул, что проблема заключается в том, что сценарий городских боев для Константиновки будет не самым лучшим. Город с трех сторон "фактически "простреливается" дронами насквозь".

"Активность расчетов FPV на направлении просто зашкаливает", – резюмировал военный.

Война в Украине: ситуация на фронте

"Украинская правда" со ссылкой на источник сообщает о том, что россияне наращивают военное присутствие в Сумской области. Враг ежемесячно увеличивает численность своей группировки, и это продолжается как минимум с осени 2025 года.

Между тем в Вооруженных силах Украины опровергли фейк РФ о захвате населенного пункта в Запорожской области. Речь идет о селе Тернуватое. В Силах обороны подчеркнули, что оно находится как минимум в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.

