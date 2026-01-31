Враг давит в Запорожской области: в DeepState раскрыли, где пытается закрепиться армия РФ

Оккупационная армия добивается успеха к северу от Гуляйполя.

Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, оккупационная армия добилась успеха вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя.

Кроме того, в DeepState рассказали о ситуации в Тернуватом Запорожской области, в направлении которого просачиваются россияне.

"Тактика просачивания врага продолжает развиваться. За последние 2 недели было несколько зачисток Тернуватого... Вчера была попытка на двух "Нивах" заехать", - отмечается в сообщении.

Как утверждают аналитики, враг проникает через район Доброполья, где пользуется отсутствием сопротивления нашей пехоты, и просачивается в сторону Тернуватого.

"Силы обороны осуществляют меры по недопущению дальнейшей инфильтрации", - добавили в DeepState.

Ситуация в Тернуватом: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, россияне заявили об оккупации поселка Тернуватое в Запорожской области. О захвате населенного пункта также писал и аналитик Bild Юлиан Рёпке. Однако в Силах обороны Юга Украины пояснили, что это не соответствует действительности, и поселок как минимум в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.

Они пояснили, что противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". В частности, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок. Однако, по данным ВСУ, в результате одна часть россиян погибла, а другая была взята в плен с помощью наземного роботизированного комплекса.

