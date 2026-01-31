Враг давит в Запорожской области: в DeepState раскрыли, где пытается закрепиться армия РФ

Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По данным аналитиков, оккупационная армия добилась успеха вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя.

Кроме того, в DeepState рассказали о ситуации в Тернуватом Запорожской области, в направлении которого просачиваются россияне.

Видео дня

"Тактика просачивания врага продолжает развиваться. За последние 2 недели было несколько зачисток Тернуватого... Вчера была попытка на двух "Нивах" заехать", - отмечается в сообщении.

Как утверждают аналитики, враг проникает через район Доброполья, где пользуется отсутствием сопротивления нашей пехоты, и просачивается в сторону Тернуватого.

"Силы обороны осуществляют меры по недопущению дальнейшей инфильтрации", - добавили в DeepState.

Ситуация в Тернуватом: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, россияне заявили об оккупации поселка Тернуватое в Запорожской области. О захвате населенного пункта также писал и аналитик Bild Юлиан Рёпке. Однако в Силах обороны Юга Украины пояснили, что это не соответствует действительности, и поселок как минимум в полутора десятках километров от линии боевого столкновения.

Они пояснили, что противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". В частности, несколько дней назад вражеская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, скрытно проникла в поселок. Однако, по данным ВСУ, в результате одна часть россиян погибла, а другая была взята в плен с помощью наземного роботизированного комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: