Зачем Зеленский дал России 40 дней: The Economist объяснил стратегию Украины

Военный сдвиг в ходе продолжающихся ударов Украины реален, но пока не решающий.

Для славянского уха 40 дней – не случайный срок. И в России, и в Украине сороковой день после смерти – это когда душа покидает мир. Поэтому когда 25 июня Владимир Зеленский объявил о новой волне дроновых ударов, призванной "принудить" Россию к переговорам о мире, он словно давал понять кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что тот уже обречён.

Подобными резкими посланиями украинский президент в последнее время переигрывает Путина в войне слов, пишет The Economist. Военный баланс, в свою очередь, менее однозначен, чем риторика. Но угрозы Зеленского не пусты, считают журналисты. Ведь Украина продолжает бомбить нефтеперерабатывающие заводы в России, вынуждая вводить нормирование бензина более чем в дюжине регионов.

Удары по дорогам, мостам, железным дорогам и паромам, ведущим в Крым, лишают аннексированный Россией полуостров – где сосредоточена огромная военная группировка – средств к функционированию. Украинская операция дронов среднего радиуса действия стала определяющим трендом войны этим летом.

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В чем заключаются планы Украины

Планы кампании по ударам по российской логистике на удалении от 20 до 200 км за линией фронта разрабатывались с начала 2025 года. Но воплотилась она лишь во второй половине мая – после того как Украина создала необходимые подразделения, доктрину, а также нужные типы и количество дронов.

Согласие Илона Маска прекратить доступ российских войск к спутниковой сети Starlink открыло новые возможности. "Момент, когда мы поняли, что у нас есть шанс, наступил тогда, когда мы увидели, сколько систем ПВО мы уничтожаем", – заявил майор Евгений Карась, командир 413-го полка беспилотных систем.

За последние три месяца силы Украины уничтожили более 70 систем ПВО – больше, чем многие страны имеют в общей сложности, – и нанесли потери, на восполнение которых у России уйдут годы, отмечает СМИ.

Украина все сильнее сжимает пути снабжения Крыма. Дроны нового поколения, часть из которых полуавтоматические, охотятся за бензовозами и военной техникой на трассах вроде Р-280 от Мариуполя до Крыма. По данным Украины, грузовой трафик на этой дороге в этом году упал на 71%.

Но Крым пока не изолирован

Причастные к операции говорят, что до этого – месяцы, если это вообще возможно. "Считайте это планом обороны, а не победы", – заявляет спикер украинского флота Дмитрий Плетенчук. Главная цель, по его словам, – затруднить функционирование огромной крымской военной группировки России.

Источник в украинской разведке сообщает, что у россиян есть запасы топлива на несколько недель. "У них есть проблемы, – подчеркивает источник, – но пока это не решающий фактор".

Тем временем на Донбассе все далеко не безоблачно

Холмистая местность ограничивает применение БПЛА. Плотная сеть дорог связывает российские войска с логистическими узлами в России. Темп российского наступления, возможно, замедлился, но просачивание небольших групп продолжается.

Давление на украинский "пояс крепостей" в Донбассе нарастает. Идут ожесточённые бои в Константиновке и близ Краматорска и Славянска. Командир элитного подразделения спецназа говорит, что Россия сохраняет заметное преимущество в живой силе и боеприпасах. "Я не вижу признаков краха противника", – заявляет он.

Генштаб Украины оценивает российскую группировку в Украине в 721 300 человек – сокращение всего на 3 000 с начала года. Россия превосходит Украину в артиллерийском огне вдвое и выпускает до 90 ракет и 300 управляемых бомб в день.

40-дневный срок Зеленского лучше всего понимать как политический театр

Официальные лица, близкие к Офису президента, намекают, что он рассчитан так, чтобы совпасть со следующим возможным моментом для переговоров. Ожидается, что переговоры перейдут из закулисных каналов в открытые в августе, когда российское высшее командование (то есть Путин) решит, идти ли на осенне-зимнюю кампанию.

Украина надеется, что давление на Крым сможет подтолкнуть Путина к серьёзным переговорам. Если в августе не удастся принудить его к развязке, война сползёт в зиму – с возобновлением российской кампании по разрушению украинской энергосистемы.

Тогда маятник может вновь качнуться в сторону от Украины. 40-дневный срок, заявляет источник, причастный к крымской дроновой операции, мало что меняет на земле. "Но это ключевой инструмент в когнитивной войне", - подчеркивает он.

Украинский подход "делай вид, пока не станет правдой" хорошо рассчитан на то, чтобы поддержать дух украинцев и убедить американского президента Дональда Трампа, ищущего "победителей". Но это больше, чем пропаганда. Сдвиг в военном положении реален, пусть и преувеличен. А победа в информационной войне имеет последствия.

26 июня назначенный Россией "глава" Крыма объявил режим чрезвычайной ситуации. Российские националисты требуют от Путина ответа. "Я думал, они начнут вопить где-то в июле, – заявляет майор Карась. – Они начали вопить в конце мая. Посмотрим, где они будут в августе".

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Путин осознал, что проигрывает. Путин назвал боевые действия "войной", а не традиционной для Кремля "специальной военной операцией", что случается с диктатором крайне редко.

В конце концов, Путину нужна стратегия выхода. Если ему удастся представить российскому народу любое соглашение как нечто, не являющееся полным поражением, он еще может обеспечить себе контролируемый уход от власти, считает один из экспертов.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украина расширяет использование наземных дронов, чтобы заменить треть пехоты на фронте. Следующий шаг – преобразование единичных успехов в стандартизированную общевойсковую доктрину.

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