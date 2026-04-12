Джонсон побывал на Запорожском направлении и раскрыл правду о ситуации на фронте

Борис Джонсон совершил поездку на запорожское направление, чтобы лично оценить масштабы новой технологической войны.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел двухдневную поездку на линию фронта в Запорожской области. В ходе поездки он посетил передовые позиции 65-й бригады ВСУ и заявил о критической необходимости усиления западной помощи. Политик подчеркнул, что нынешний уровень поддержки недостаточен для отражения российских атак.

Во время визита в Камышеваху, находящуюся под постоянным огнем, Джонсон лично убедился в угрозе от вражеских беспилотников, о чем написал в своей колонке для Daily Mail. Заместитель командира 1-го батальона 65-й бригады Макар пояснил, что из-за активности дронов любое пребывание на открытых пространствах должно быть максимально коротким.

Джонсон прибыл на передовую в момент, когда разведка противника якобы используется для нацеливания на американские корабли в Персидском заливе, а дроны взрываются в столицах союзников на Ближнем Востоке. Он заявил, что это два фронта одной войны. После общения с солдатами политик подчеркнул, что чувствует их истощение, но преисполнен ярости из-за недостаточной поддержки Запада. Тем не менее, он выразил уверенность, что украинцы добьются успеха.

Детали поездки

Утро в Запорожье началось для него в 3:50. В 4:07 раздался мощный взрыв – дрон типа "Шахед" врезался в жилые дома и супермаркет, убив одного мирного жителя и ранив восьмерых.

Вера и производство на коленке

В определенный момент, в заброшенном селе, состоялась встреча с бригадным священником. В импровизированном храме с золотыми иконами на вопрос о самой необходимой помощи священник громко заявил: "Ядерное оружие".

В другом полуразрушенном доме двое мужчин у костра заворачивали сыр и колбасу в полиэтилен – еду готовили для сброса дронами товарищам на передовую, так как дорогами снабжать их уже невозможно. В соседнем селе 51-летний Василий, бывший производитель цемента, заправлял взрывчаткой бомбы, напечатанные на 3D-принтере. На вопрос о потребностях он ответил, что нужно больше взрывчатки и больше принтеров.

Лица сопротивления

На ремонтном заводе удалось встретить аса Константиноса (позывной Кокос). Он мастерски управляет дронами и заявил, что уничтожил 434 противника. Кокос показал Джонсону кадры своего ранения в ногу от танкового снаряда – только товарищи не дали врачам провести ампутацию.

Глядя на таких людей, политику стало ясно: дипломатам глупо надеяться, что украинцы добровольно отдадут территорию.

Цена медлительности Запада

Украинцы вырыли огромные оборонительные рубежи – глубокие многослойные траншеи и километры колючей проволоки. Генералы подчеркнули, что попытки захватить Запорожье обойдутся врагу слишком дорого. Главный вопрос – делает ли Запад достаточно? Ответ, по словам Джонсона, отрицательный.

Украине не дают ракеты большой дальности для уничтожения заводов дронов и авиабаз. Однако британский экс-премьер считает, что недопустимо обвинять Трампа, когда Европа сидит на сотнях миллиардов российских замороженных активов.

"Украинцы могут победить – и победят. Но наши промедления и нерешительность продолжают приводить к огромным человеческим страданиям. Мы правильно говорим, что украинцы сражаются за всех нас – так какого черта мы до сих пор не даем им достаточной поддержки?", - заявил он.

Другие новости о Борисе Джонсоне

Ранее УНИАН сообщал, что Запад должен немедленно отправить "мирные сухопутные войска" в Украину. По мнению Джонсона, та осторожность, с которой Запад наращивал поставки оружия в Украину, была оплачена человеческими жизнями.

В этом контексте бывший глава британского правительства призвал не ждать мирного соглашения, чтобы отправить контингент сдерживания в Украину.

Но Джонсон также сталкивается и с критикой. В частности, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил его в срыве мирного соглашения между Украиной и РФ в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: