Сибига: Позиция Украины на поле боя сейчас сильнейшая за последний год

Министр отмечает, что с помощью дронов ВСУ удалось нивелировать преимущество противника в численности личного состава.

Позиция на поле боя для Украины сейчас является самой сильной и прочной за последний год. Как сообщает издание"Левый берег", об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал в беседе с журналистами.

Он отметил, что благодаря активному применению дронов Вооруженным Силам удалось нивелировать преимущество врага в личном составе.

По его словам, лишение россиян определяющего фактора живой силы ведет к укреплению украинских переговорных позиций.

Сибига также отметил достижения в области закрытия украинского неба. По его словам, "новая геополитическая сила Украины" заключается в том, что мы можем сбивать до 90% вражеских средств поражения.

Третьим фактором Сибига назвал асимметрические атаки, которые являются эффективными и лишают врага возможностей. По его словам, в Германии одно из предприятий смогло в восемь раз увеличить производство наземных дронов. По его словам, это сразу вызвало реакцию в Кремле – там начали угрожать немцам и другим европейским нациям ударами по местам производства БПЛА.

Как сообщал УНИАН, издание The New York Times написало, что война России против Украины все больше превращается в противостояние беспилотных систем – дронов и наземных роботов, которые меняют саму логику боевых действий.

Согласно публикации, обе стороны войны активно наращивают использование беспилотников, однако Украина делает ставку на массовое применение относительно дешевых технологий, компенсируя нехватку людей и техники. В частности, дроны уже играют ключевую роль на фронте: по оценкам украинского руководства, они обеспечивают до 80–90% поражений на передовой.

При этом развивается и новое направление – наземные роботизированные системы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные уже проводили операцию, в ходе которой позиция противника была захвачена исключительно с помощью дронов и роботов – без участия пехоты и без потерь. Всего за несколько месяцев такие системы выполнили более 22 тысяч миссий, что позволяет снижать риски для военных, пишет издание.

