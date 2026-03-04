120 дней под Купянском: военный рассказал о еде с дронов и дождевой воде для питья

Их позиции были очень близко к врагу.

Военнослужащий, который провел 120 дней на передовой под Купянском, рассказал о еде с дронов и дождевой воде для питья.

Об этом в эфире"Киев 24" рассказал Юрий "Монгол", военнослужащий 5-й Слобожанской бригады "Скиф" Национальной гвардии Украины, который вместе с побратимами должен был зайти на позиции на две недели, но из-за роя вражеских дронов в небе пребывание там затянулось на 4 месяца без ротации.

"Каждый раз, когда идешь на эти задания, знаешь о том, что может быть такое, что не 12, не 15 (дней - УНИАН), а дольше можешь быть на передовой позиции. Потому что все меняется так быстро, что ты иногда не успеваешь за этим", - сказал он.

"Монгол" отметил, что уничтожение и сдерживание врага - это их основная задача на передовой.

Военнослужащий отметил, что их позиции были настолько близко к врагу, что его было видно и слышно разговоры россиян.

По словам "Монгола", побратимы следили за тем, чтобы наши бойцы имели и еду, и воду. Они передавали припасы с помощью дронов. А когда что-то не получалось из-за погоды или сбивания дронов, то бойцы пили дождевую воду.

Для мытья они использовали сухие души и влажные салфетки. В этом бойцам тоже помогали побратимы.

