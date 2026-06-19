'Достанем до Урала': секретные украинские дроны стаями атакуют Россию, - Politico

Украинская разведка превратила удары дальнобойными беспилотниками в масштабную операцию в глубоком тылу России.

Украина существенно активизировала кампанию ударов по территории России с помощью дальнобойных беспилотников. Если в начале 2024 года речь шла о нескольких десятках запусков в месяц, то сейчас Силы обороны запускают в среднем от 200 до 300 дронов каждую ночь, пишет Politico.

Журналисты получили доступ к одному из секретных объектов Главного управления разведки Министерства обороны Украины. На закрытой площадке украинские специалисты собирают и готовят к запуску дальнобойные ударные беспилотники "Лютый". По данным ГУР, они способны нести до 60 килограммов взрывчатки и преодолевать расстояние почти до 2000 километров.

"Они сейчас наш самый важный козырь в этой войне", – заявил командир подразделения с позывным "Вектор".

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По его словам, основной целью ударов остаются военные объекты, нефтеперерабатывающие заводы и инфраструктура, обеспечивающая финансирование российской военной машины.

"Теперь они понимают, что это война"

В ГУР убеждены, что кампания уже изменила восприятие войны внутри России.

"Сначала россияне считали, что проводят специальную военную операцию. Теперь они понимают, что это война", – сказал Вектор.

Он также обратился к россиянам:

"Эта война теперь дошла и до ваших домов. Мы надеемся, что это послание поможет России положить конец этой войне".

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал эффективность ударов по российской территории. В открытом письме к Владимиру Путину он заявил, что последствиями таких атак становятся дефицит топлива, рост цен и психологическое давление на население РФ.

"Им не нравятся наши дроны и ракеты", – написал Зеленский.

Украинский президент ранее называл такие операции "долгосрочными санкциями" против России.

Удары уже наносятся по нефтяной отрасли РФ

По данным издания, украинские атаки уже создают экономические проблемы для России. Вице-премьер РФ Александр Новак недавно признал сокращение добычи нефти из-за "незапланированных ремонтных работ" на предприятиях.

Речь идет о нефтеперерабатывающих заводах, подвергшихся ударам украинских беспилотников. Часть объектов была вынуждена сократить производство или временно остановить работу.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что главное преимущество России превратилось в её слабость:

"Теперь, благодаря достижениям Украины в сфере высокоточных ударов на большом расстоянии, то, что когда-то было сильной стороной России, теперь является её основной уязвимостью. Они не могут защитить всё. Каждый нефтеперерабатывающий завод, каждая верфь, каждый завод – всё теперь находится в зоне досягаемости".

Как работает система ударов

По словам разведчиков, во время атак используются не только ударные дроны, но и беспилотники-приманки, которые перегружают российскую противовоздушную оборону.

Кроме того, применяются реактивные беспилотники "Пекло", которые значительно быстрее "Лютого".

"Он чрезвычайно точен и чрезвычайно быстр. Благодаря специальной навигационной системе и специально разработанной антенне он может поражать даже очень мелкие цели с высокой точностью", – пояснил техник ГУР с позывным "Логист".

В ГУР также рассказали, что маршруты полётов планируются с помощью системы на базе искусственного интеллекта Prisma, которая анализирует погоду, расположение средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

"Мы ежедневно и ежечасно знаем, как они перемещают свои системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы. Каждую ночь мы используем разные маршруты полётов. Мы никогда их не повторяем", – заявил Вектор.

По его словам, такая тактика позволяет постоянно адаптироваться к действиям противника и поддерживать эффективность ударов.

В ГУР утверждают, что возможности украинских беспилотников продолжают расти. Некоторые модели уже способны преодолевать более 3200 километров и нести боевую часть массой свыше 225 килограммов. Вектор говорит:

"Будьте уверены, что мы можем добраться до любого места вплоть до Урала. А если повезет, возможно, даже дальше".

Дроны атакуют Россию – последние новости

Напомним, 16 июня власти Москвы заявили о сбивании 25 БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин признал поражение НПЗ. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил информацию об ударе по НПЗ в Москве, отметив, что это "справедливый ответ на российские удары".

Reuters пишет, что нефтеперерабатывающий завод в Москве остановил свою работу после ударов Сил обороны Украины.

В ночь на 18 июня украинские дроны во второй раз за неделю поразили Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), а также нанесли удары по целям в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

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