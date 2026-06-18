'Подарок россиянам не сделаем': Федоров ответил, есть ли у него конфликт с Сырским

Он отметил, что между ними есть определенные разногласия.

С главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским у нас конструктивные отношения, хотя иногда возникают разногласия по рабочим вопросам. Об этом заявил в интервью ТСН министр обороны Украины Михаил Федоров, отвечая на вопрос о том, что в ряде СМИ появилась информация о том, что у них с Сырским конфликтные отношения.

Он отметил, что два часа назад провел вместе с Сырским совместное совещание с участием командиров корпусов и группировок, чтобы обсудить изменения в армии, которые разрабатывались совместно с Генштабом.

"У нас вполне нормальные, конструктивные отношения. Он является главнокомандующим украинской армии, которая борется за независимость. Других отношений быть не может. Мы в одной команде – команде Украины, команде президента. У нас, конечно, есть разные взгляды на некоторые вопросы. Мы можем жестко дискутировать по поводу того или иного решения", – подчеркнул Федоров.

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При этом он привёл пример разногласий.

"Мы предложили, чтобы каждая бригада ежемесячно получала минимальное, но прогнозируемое обеспечение. А затем, по определенному индексу, получала дополнительные ресурсы. И мы согласовываем это уже несколько месяцев. Это можно было согласовать за неделю – 100% можно было. Согласовываем несколько месяцев, но мы "дорабатываем" какие-то детали. Где-то могут быть какие-то эмоции. Мы еще синхронизируемся", – сказал Федоров.

По его словам, это вполне нормально для "сложной структуры".

"Мы не подарим россиянам такой подарок – наличие каких-либо конфликтов или отсутствие какого-либо общения, недопонимание или дефицит общения между министром обороны воюющей страны и главнокомандующим украинской армией", – подчеркнул Федоров.

Реформа украинской армии: последние новости

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины предложило ряд реформ в Вооруженных силах Украины.

Министр обороны Михаил Федоров, в частности, отметил, что будет открыт рынок рекрутинга иностранцев для усиления боевых подразделений и сохранения жизней украинских военных. Цель – до 30–50 % должностей штурмовиков и пехотинцев заполнить иностранцами.

По его словам, ключевой вопрос – это справедливость по отношению к тем, кто дольше всех служит в Силах обороны и провел больше всего времени на боевых позициях. Министр рассказал, что для таких лиц до конца года начнется постепенное увольнение со службы.

Он отметил, что это лишь первый этап масштабной трансформации. Второй – комплексная трансформация процесса рекрутинга и мобилизации.

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