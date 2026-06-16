После атаки дронов горит крупнейший НПЗ в Москве (видео)

Тем временем мэр российской столицы хвастается, что сбито много БПЛА.

Москва утром 16 июня находится под атакой, там горит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Хотя Путин и стянул практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвича", – написал он.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбивании 25 БПЛА системой ПВО Минобороны. Он отметил, что специалисты экстренных служб "работают на месте падения обломков".

Видео дня

Информационный ресурс Exilenova+ пишет, что горит НПЗ в районе Капотни.

"Крупнейший НПЗ в Москве, фактически зона поражения окружена десятками, сотнями средств ПВО, горит", – говорится в сообщении.

В сети появились видео и фото пожара. Отмечается, что НПЗ расположен в 15 километрах от Кремля.

"НПЗ обеспечивает до 40% топливного рынка Москвы и около 70% потребностей Москвы и области в бензине", – говорится в сообщении.

Удары по РФ

Как сообщал УНИАН, по оценке аналитиков Energy Intelligence, серия атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы нанесла масштабный удар по топливной отрасли РФ. Россия может столкнуться с самым серьезным топливным кризисом в своей истории.

Отмечается, что только в мае дроны 16 раз успешно поразили российские НПЗ, причем под удар попали восемь из десяти крупнейших заводов страны. В начале июня объемы переработки нефти в России опустились ниже 4 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с 2005 года.

Это уже не первая атака на Москву и область. В частности, беспилотники атаковали завод микроэлектроники "Ангстрем" и объект "Транснефти" в Зеленограде (Москва, за пределами МКАД), наливную станцию "Солнечногорска" (с. Дурикино, Подмосковье), которая хранит и транспортирует нефтепродукты, МКБ "Радуга", разрабатывающее крылатые ракеты и другое ракетное вооружение (населенный пункт Дубна, Подмосковье).

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