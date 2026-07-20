СБУ ударила по координационному центру ФСБ, где могли находиться около 100 оккупантов (видео)

На территории объекта находилось более 70 автомобилей, дежурила вооружённая охрана, работали контрольно-пропускные пункты.

Спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешный удар по координационному центру и месту дислокации сотрудников ФСБ РФ, который располагался в одном из пансионатов на временно оккупированной Херсонщине. Как сообщила пресс-служба СБУ, по предварительным оценкам, в координационном центре ФСБ могли находиться около 100 российских военнослужащих.

Также результаты разведки СБУ подтвердили, что на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.

Отмечается, что во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 беспилотников СБУ. В результате удара возник масштабный пожар.

"СБУ продолжает выполнять поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи по снижению военно-экономического потенциала государства-агрессора. Такие спецоперации наносят врагу ощутимые потери на временно оккупированных территориях, нарушают систему управления и координации, вынуждают россиян перебрасывать дополнительные силы на охрану собственных объектов и существенно затрудняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ", – говорится в сообщении.

Силы беспилотных систем поразили 7 судов российского теневого флота

Как сообщал УНИАН, Силы беспилотных систем (СБС) в ночь на 20 июля нанесли удар по 7 российским судам теневого флота. А именно – по 3 танкерам и 4 сухогрузам в Черном и Азовском морях.

Также Силы обороны атаковали 7 энергоузлов и электроподстанций на территории временно оккупированного Крыма – в Ялте, Морском, Приветном, Лучистом и других населенных пунктах.

Кроме того, было уничтожено 6 элементов ПВО российских оккупантов в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском.

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