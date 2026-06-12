ФСБ берет под свой контроль доступ к интернету в России, – Financial Times

По данным издания, ФСБ решает, когда и кому предоставлять доступ к интернету.

Федеральная служба безопасности усиливает влияние на регулирование доступа к интернету и мобильной связи в России. Спецслужба все активнее участвует в принятии решений об ограничениях и перебоях в работе сети, пишет Financial Times.

С прошлого года в разных регионах России фиксируются перебои с мобильным интернетом – от крупных городов до отдаленных территорий. Они возникают внезапно и без официальных объяснений, влияя на повседневные сервисы, платежные системы и цифровые инструменты.

Этой весной перебои дошли и до Москвы, где проживает около 10% населения страны. В Financial Times отмечают, что это – резкое изменение по сравнению с прежней политикой Кремля, который после начала полномасштабного вторжения в Украину пытался максимально защитить столицу от последствий войны.

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ФСБ и смена модели контроля

Как пишет издание, это не следствие институциональной некомпетентности. По данным бывших и действующих чиновников и бизнесменов, за отключениями стоит "тихая смена власти" внутри российской системы, в рамках которой ФСБ – преемница советского КГБ – получает полномочия определять, когда и кому предоставлять доступ к интернету.

ФСБ уже давно занимается мониторингом интернета в России, однако до последнего времени регулирование осуществляли гражданские органы – Администрация президента, Министерство цифрового развития и Роскомнадзор. Сейчас, по данным FT, все большую роль играет Вторая служба ФСБ, отвечающая за внутреннюю безопасность (под руководством генерал-полковника Алексея Седова).

Среди причин усиления контроля называют использование Украиной российской мобильной инфраструктуры для атак беспилотников. Как пояснил FT российский бизнесмен, дроны работают через подключение к вышкам мобильной связи, поэтому самый простой способ вывести их из строя – полностью отключить эти вышки. Также ФСБ обеспокоена мессенджером Telegram, который рассматривают как инструмент коммуникации оппозиции и планирования атак.

Юрист по цифровым правам Саркис Дарбинян заявил: "Им фактически передали главный выключатель, контролирующий российский интернет".

"Это изменение свидетельствует о том, насколько глубоко война в Украине – и реакция на нее внутри России – изменила жизнь в стране, поскольку ФСБ набирает силу и пытается предотвратить мнимые угрозы правлению Владимира Путина со стороны внешних и внутренних противников", – пишет FT.

Формирование собственного интернета в РФ

Параллельно в России формируется модель так называемого "суверенного Рунета" – системы, в которой доступ к сервисам все больше определяется государством через перечень разрешенных ресурсов.

"Сейчас они придерживаются стратегии блокировки всего по умолчанию", – отмечает исследовательница кибербезопасности Алена Епифанова.

Система перешла к модели "белого списка" – одобренных государством сайтов и приложений, которые продолжают функционировать во время отключения интернета.

Продвигаются также российские цифровые платформы, в частности мессенджер Max. Его внедрение сопровождается принудительным переходом на него работников государственного сектора. Несмотря на техническую несовершенство сервиса, его активное применение объясняют полной прозрачностью для российских спецслужб.

Подробнее об отключении интернета в России

Ранее сообщалось, что в России отключают мобильный интернет, чтобы работали системы РЭБ. Россия развертывает в своем глубоком тылу подразделения радиоэлектронной борьбы для противодействия ударам украинских беспилотников. В частности, с конца января российские мобильные операторы по приказу государственных органов начали отключать сети связи 4G ночью на территории Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

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